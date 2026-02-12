El libro de pases sigue abierto y Universidad Católica no se retira del mercado. Aunque el Campeonato Nacional 2026 ya comenzó, en la precordillera saben que necesitan mayor peso ofensivo y comenzaron a moverse en silencio.
El nombre que reaparece con fuerza es el de Sergi Santos, delantero brasileño de 31 años con pasado en Audax Italiano y experiencia en la Major League Soccer (MLS). El atacante se encuentra en Chile y mantiene conversaciones con la UC. No hay firma, pero el interés es real.
⚽ ¿Sergi Santos puede fichar por Universidad Católica en este mercado 2026?
La opción está sobre la mesa. El periodista Rodrigo Arellano informó: “La UC ha mostrado interés en la situación actual de Sergi Santos en las últimas horas. Los Cruzados buscan una alternativa más en ataque y el ex Cincinnati FC es jugador libre… Están hablando”.
El delantero terminó su vínculo en la MLS y actualmente entrena con el equipo del SIFUP, compuesto por futbolistas sin club que buscan mantenerse en forma mientras negocian su próximo destino.
La Católica analiza su situación contractual y física antes de avanzar.
🔎 ¿Por qué Universidad Católica busca otro delantero?
El equipo de Daniel Garnero suma cuatro puntos en dos fechas (empate y triunfo), pero internamente reconocen que falta contundencia ofensiva. La sanción a Clemente Montes y algunas dudas físicas en el plantel han obligado a evaluar alternativas que aporten experiencia sin comprometer un gran presupuesto.
Sergi Santos encaja en ese perfil: libre, con recorrido internacional y conocimiento del medio chileno.
📊 ¿Cómo le fue a Sergi Santos en la MLS y en Chile?
En la MLS disputó 154 partidos y anotó 28 goles, defendiendo a clubes como Philadelphia Union, FC Cincinnati y Houston Dynamo.
En Chile dejó huella con Audax Italiano entre 2015 y 2018, donde jugó 82 partidos, convirtió 23 goles y entregó 9 asistencias. Su mejor temporada fue 2018, cuando fue clave en la campaña que llevó a los itálicos a la final de Copa Chile.
Vale resaltar que ahora no existe propuesta formal, pero sí conversaciones activas. El mercado cierra la próxima semana y en la UC saben que los tiempos apremian. Asimismo, el jugador también ha sido vinculado a otros clubes en este mercado, pero la opción cruzada es la que hoy toma mayor fuerza. Los próximos días serán decisivos.
📅 ¿Cuándo juega Universidad Católica?
La UC visitará a Cobresal este sábado 14 de febrero a las 20:30 horas en El Salvador, con la posibilidad de meterse en la pelea por la cima del Campeonato Nacional 2026.
🧾 En resumen
- Sergi Santos está libre tras su paso por la MLS.
- Universidad Católica inició conversaciones.
- El delantero ya se encuentra en Chile entrenando con el SIFUP.
- La UC busca mayor contundencia ofensiva.
- La operación podría definirse antes del cierre del libro de pases.
📣 El mercado no está cerrado en la precordillera. ¿Debe la UC apostar por experiencia o buscar otro perfil en ataque? Sigue todas las novedades del mercado de fichajes 2026 en AlAireLibre.cl.