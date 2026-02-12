El libro de pases sigue abierto y Universidad Católica no se retira del mercado. Aunque el Campeonato Nacional 2026 ya comenzó, en la precordillera saben que necesitan mayor peso ofensivo y comenzaron a moverse en silencio.

El nombre que reaparece con fuerza es el de Sergi Santos, delantero brasileño de 31 años con pasado en Audax Italiano y experiencia en la Major League Soccer (MLS). El atacante se encuentra en Chile y mantiene conversaciones con la UC. No hay firma, pero el interés es real.

⚽ ¿Sergi Santos puede fichar por Universidad Católica en este mercado 2026?

La opción está sobre la mesa. El periodista Rodrigo Arellano informó: “La UC ha mostrado interés en la situación actual de Sergi Santos en las últimas horas. Los Cruzados buscan una alternativa más en ataque y el ex Cincinnati FC es jugador libre… Están hablando”.

El delantero terminó su vínculo en la MLS y actualmente entrena con el equipo del SIFUP, compuesto por futbolistas sin club que buscan mantenerse en forma mientras negocian su próximo destino.

La Católica analiza su situación contractual y física antes de avanzar.

🔎 ¿Por qué Universidad Católica busca otro delantero?

El equipo de Daniel Garnero suma cuatro puntos en dos fechas (empate y triunfo), pero internamente reconocen que falta contundencia ofensiva. La sanción a Clemente Montes y algunas dudas físicas en el plantel han obligado a evaluar alternativas que aporten experiencia sin comprometer un gran presupuesto.

Sergi Santos encaja en ese perfil: libre, con recorrido internacional y conocimiento del medio chileno.

📊 ¿Cómo le fue a Sergi Santos en la MLS y en Chile?

En la MLS disputó 154 partidos y anotó 28 goles, defendiendo a clubes como Philadelphia Union, FC Cincinnati y Houston Dynamo.

En Chile dejó huella con Audax Italiano entre 2015 y 2018, donde jugó 82 partidos, convirtió 23 goles y entregó 9 asistencias. Su mejor temporada fue 2018, cuando fue clave en la campaña que llevó a los itálicos a la final de Copa Chile.

Vale resaltar que ahora no existe propuesta formal, pero sí conversaciones activas. El mercado cierra la próxima semana y en la UC saben que los tiempos apremian. Asimismo, el jugador también ha sido vinculado a otros clubes en este mercado, pero la opción cruzada es la que hoy toma mayor fuerza. Los próximos días serán decisivos.

📅 ¿Cuándo juega Universidad Católica?

La UC visitará a Cobresal este sábado 14 de febrero a las 20:30 horas en El Salvador, con la posibilidad de meterse en la pelea por la cima del Campeonato Nacional 2026.

🧾 En resumen

Sergi Santos está libre tras su paso por la MLS.

Universidad Católica inició conversaciones.

El delantero ya se encuentra en Chile entrenando con el SIFUP.

La UC busca mayor contundencia ofensiva.

La operación podría definirse antes del cierre del libro de pases.

El mercado no está cerrado en la precordillera. ¿Debe la UC apostar por experiencia o buscar otro perfil en ataque?