La victoria de Universidad Católica sobre Deportes Concepción por el Campeonato Nacional dejó una mancha que podría costarle caro a Clemente Montes. El delantero cruzado fue expulsado de forma directa en el segundo tiempo y ahora enfrenta un posible castigo mayor por la severidad del informe arbitral.

Cristian Garay, el juez del compromiso, entregó su reporte oficial y no se guardó nada a la hora de explicar por qué mostró la tarjeta roja al atacante formado en San Carlos.

🚨 Dura redacción: lo que dice el informe sobre Montes de la UC

El informe arbitral fue tajante: “Ser culpable de conducta violenta”, escribió Cristian Garay al referirse a la acción de Clemente Montes en el minuto 73 del partido.

Según lo detallado por el árbitro, el delantero lanzó una patada con la planta del pie, con fuerza excesiva y de forma directa, cuando el rival aún estaba en el suelo y sin intención alguna de disputar el balón, el cual estaba en otro sector del campo.

⚪ Lo que significa esta baja para Universidad Católica

Montes venía sumando minutos importantes como alternativa ofensiva para el DT Daniel Garnero, por lo que su suspensión llega en un mal momento. Tomando en cuanta que el plantel cruzado debe pensar en cómo va a afrontar todas las competencias y la lucha por cada camiseta de titular será clave para enfrentar la temporada.

El equipo cruzado espera que el Tribunal de Disciplina no endurezca el castigo, aunque la redacción del informe complica esa posibilidad.

📝 Qué puede pasar ahora con la sanción a Montes

El Tribunal de Penalidades deberá analizar el caso durante esta semana y podría aplicar entre una y tres fechas de suspensión, según los antecedentes del informe y el reglamento.

En caso de recibir la sanción máxima, Clemente Montes se perdería buena parte de los partidos de este mes en el medio local, por lo que una larga sanción podría quitarle terreno en la selección de jugadores por parte de Garnero.