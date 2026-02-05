Luego de rescatar un punto en la Región de Coquimbo frente a Deportes La Serena, Universidad Católica ya cambia el foco y pone la mirada en su próximo desafío por el Campeonato Nacional 2026. El rival será nada menos que Deportes Concepción, uno de los recién ascendidos a la división de honor.

Con ese objetivo en mente, la UC deberá hacerse fuerte en casa y afrontar su esperado debut en el Claro Arena ante un equipo que ha sido protagonista en el mercado de fichajes. Daniel Garnero y su cuerpo técnico tendrán la misión de despejar las dudas que dejó el duelo ante los papayeros y definir, por fin, un once titular confiable.

🤔 ¿Cuál es el conflicto que enfrenta Garnero para definir el equipo titular?

Uno de los principales problemas que hoy debe resolver el estratega cruzado pasa por el funcionamiento defensivo del equipo. Ante Deportes La Serena, Universidad Católica mostró un bloque despotenciado, con falencias y errores que dejaron en evidencia la falta de solidez en el fondo.

Este escenario obliga a Daniel Garnero y a su cuerpo técnico a encontrar soluciones con rapidez, considerando que el próximo desafío está a la vuelta de la esquina. Deportes Concepción deberá viajar a Santiago para visitar el Claro Arena este domingo 8 de febrero a las 20:30 horas, en un duelo que marcará el debut de la UC en su nuevo recinto.

La primera pieza del puzle para Garnero está en el lateral derecho. Para esta temporada, el técnico decidió retener a Tomás Asta-Buruaga, quien estuvo cerca de salir de la precordillera, y además sumó como refuerzo al exñublense Bernardo Cerezo.

En lo que va del año, el estratega cruzado ha probado a ambos en esa posición. El recién llegado desde el sur tuvo su estreno ante Huachipato en la semifinal de la Supercopa y luego fue titular en el debut de Universidad Católica en el Campeonato Nacional. En contraste, Asta-Buruaga solo arrancó desde el inicio en la final de la Supercopa disputada a comienzos de temporada, ingresando como alternativa en los otros encuentros, donde Cerezo terminó ganando terreno en la disputa por la titularidad.

⚠️ ¿Quién acompañará a Branco Ampuero en la zaga central de la UC?

Siguiendo en la última línea, pero ahora en el eje de la defensa, aparecen nuevas dudas para el entrenador argentino. Ante Deportes La Serena, el elegido para arrancar desde el once fue Juan Ignacio Díaz, y pese a cometer un grosero error que terminó costándole un gol —y dos puntos— a Universidad Católica, el defensor sigue contando con la confianza del cuerpo técnico. Una señal clara, considerando que desde su llegada a la UC, Daniel Garnero había manifestado públicamente la necesidad de sumar un central zurdo para esta temporada.

Sin embargo, la competencia para el ex O’Higgins no es menor. En el banco asoma la alternativa de Daniel González, quien ya se encuentra en condiciones de retornar a la zaga y formar dupla con Branco Ampuero, con quien ha compartido la última línea durante varias temporadas en San Carlos. Una fórmula conocida y confiable que le abre a Garnero un nuevo dilema a resolver antes del duelo frente al León de Collao.

Los posibles cambios de Garnero para el próximo encuentro / Photosport

❓ ¿Garnero tiene dudas en el mediocampo cruzado?

La última duda que debe despejar Daniel Garnero pasa por la zona media, donde el escenario se volvió mucho más competitivo en este 2026. Uno de los nombres involucrados es Jhojan Valencia.

El equipo cuenta con nombres como Cristián Cuevas, Matías Palavecino y Gary Medel, piezas fijas e inamovibles según los esquemas que ha dejado ver el técnico hasta ahora. En ese contexto, el volante colombiano aparece relegado en la consideración del cuerpo técnico para integrar el once inicial.

Hoy, el escenario para el mediocampista pasa por convencer al entrenador de que está en mejores condiciones que el “Pitbull” para asumir el rol en la contención, una decisión nada sencilla considerando el peso específico y liderazgo del referente cruzado. Otro dilema más que Garnero deberá resolver antes del debut en el Claro Arena.



