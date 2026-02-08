Universidad Católica recibió a Deportes Concepción por la segunda fecha del Campeonato Nacional en el Claro Arena. El equipo Cruzado quería mostrar una mejor imagen que lo dejado en el estreno de la primera jornada. La visita quería sumar sus primeros puntos en el retorno a Primera.

Pero las diferencias de plantel marcaron las distancias para el triunfo de la UC.

⚽ Los goles de U Católica vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

En un duelo cerrado, el corte de Medel y la habilitación de Palavecino a Fernando Zampedri que en el 51′ definió mano a mano ante el golero visitante y puso el 1-0. Entrado el duelo, una triangulación entre Zampedri y Palavecino finalizó con Giani batiendo a Dutra en el 71′ para el 2 a 0.

📊 Estadísticas de U Católica vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Universidad Católica 1 0 Segunda parte Deportes Concepción Fernando Zampedri 47′ Eugenio Mena 37′

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Concepción?

Universidad Católica

🆚 Cobresal en el Salvador.

📆 Sábado 14 de febrero

🕛 20:30 horas

Deportes Concepción

🆚 Universidad de Concepción como visitante

📆 Domingo 15 de febrero

🕣 12:00 horas