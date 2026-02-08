La noche del domingo 8 de febrero promete tensión en San Carlos de Apoquindo. Desde las 20:30 horas, Universidad Católica y Deportes Concepción se enfrentarán en el Claro Arena por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, en un duelo que cruza realidades distintas, pero con una misma necesidad: sumar.

La UC viene de empatar 2-2 como visitante ante Deportes La Serena en la jornada inaugural. El equipo de Daniel Garnero mostró carácter para reaccionar tras ir 2-0 abajo y rescató un punto gracias a una sólida reacción en el complemento, con Fernando Zampedri como referente ofensivo. En casa, los cruzados buscarán transformar esa reacción en tres puntos que les permitan meterse de lleno en la parte alta de la tabla.

Deportes Concepción, en tanto, tuvo un retorno complejo a Primera División. El elenco penquista cayó por 2-1 ante O’Higgins en El Teniente, en un partido donde compitió hasta el final, pero pagó caro errores puntuales. El desafío en el Claro Arena aparece como una prueba mayor para el “León de Collao”, que intentará dar el golpe y sumar sus primeros puntos en la temporada.

El compromiso será dirigido por Cristián Garay Reyes, acompañado por Diego Gamboa Reyes y Joaquín Arrue Vergara como árbitros asistentes. El cuarto árbitro será Gustavo Ahumada Améstica, mientras que en el VAR estará Juan Lara Luco, con Leslie Vásquez Maulén como AVAR.

🔴 U Católica vs Concepción minuto a minuto

👉 Sigue aquí el EN VIVO con el relato jugada a jugada, goles, incidencias y reacciones del partido por la Fecha 2 del Campeonato Nacional 2026.

📣 Sigue AlAireLibre.cl EN VIVO minuto a minuto para conocer el resultado final y revisar cómo se mueve la tabla del Campeonato Nacional 2026 tras el duelo entre Universidad Católica y Deportes Concepción.