Universidad Católica y Deportes Concepción se enfrentan este domingo 8 de febrero desde las 18:00 horas en el Claro Arena, por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

Los Cruzados buscan comenzar con fuerza el torneo tras su amargo debut ante La Serena, mientras que los Leones llegan con ganas de dar la sorpresa luego de caer frente a O’Higgins. Será un duelo especial, ya que ambos equipos no se enfrentan hace 18 años en la precordillera.

📡 ¿Quién transmite en vivo U Católica vs Deportes Concepción por el Campeonato Nacional?

El partido entre Universidad Católica y Deportes Concepción será transmitido EN VIVO por televisión y streaming a lo largo de todo Chile.

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Deportes Concepción?

Universidad Católica recibe luego de largos 18 años a Deportes Concepción este domingo 8 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena.

🏟️ Estadio: Claro Arena.

Claro Arena. 📆 Fecha: Domingo 8 de febrero.

Domingo 8 de febrero. 🕒 Hora: 20:30 horas.

🟨 Árbitros del partido entre U Católica vs Deportes Concepción

Árbitro: Cristián Garay.

Cristián Garay. 1er asistente: Diego Gamboa.

Diego Gamboa. 2do asistente: Joaquín Arrue.

Joaquín Arrue. Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada.

Gustavo Ahumada. VAR: Juan Lara.

Juan Lara. AVAR: Leslie Vásquez.

🇫🇮 El XI de U Católica vs Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani, Clemente Montes y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

🦁🟣 El XI de Deportes Concepción vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: César Dutra; Ariel Cáceres, Cristián Suárez, Fausto Grillo y Javier Rojas; Mauricio Vera, Leonardo Valencia, Mario Sandoval y Ethan Espinoza; Aldrix Jara y Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con todas las novedades del Campeonato Nacional y lo que ocurra con las campañas de Ñublense y Limache.



