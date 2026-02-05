Un choque con historia y metas personales. Así definió Joaquín Larrivey el próximo encuentro de Deportes Concepción frente a Universidad Católica, válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional. En conversación con el programa No Es Para Tanto, el “Bati” no solo analizó al rival —a quien ve como uno de los candidatos al título—, sino que también confesó que está preparando el festejo para un hito personal que podría concretar en el Claro Arena.

El artillero argentino, pieza clave en el retorno del León de Collao a Primera División, aseguró que el equipo viajará con la ilusión intacta de rescatar un buen resultado, respaldado por una hinchada que promete hacerse sentir pese a jugar en condición de visitante.

🗣️ ¿Qué dijo Joaquín Larrivey sobre el partido ante la UC?

El delantero de Deportes Concepción destacó la locura que se vive en la ciudad tras el retorno a Primera División, un entusiasmo que —según explicó— se vio reflejado en la rápida venta de entradas para el duelo ante Universidad Católica.

“Siento que la gente está disfrutando muchísimo esta vuelta a Primera División. Salieron a la venta 400 entradas y las agotaron en 20 minutos. Tengo gente que me escribió que se quedó afuera”, comentó Joaquín Larrivey.

Respecto al rival, el atacante fue claro al posicionar a la UC como un contendiente serio al título, aunque sin perder de vista la ambición del “León de Collao”.

“Los tres equipos grandes van a ser candidatos a quedarse con el torneo, por cómo se reforzaron y por la base que mantuvieron”, señaló. Aun así, advirtió que su equipo viajará “con armas suficientes” para ir en busca de los puntos.

⚽ ¿Cuándo marcará Joaquín Larrivey su gol 100 en Chile?

Es el dato que muchos hinchas y medios buscarán durante el fin de semana. Con 99 tantos en canchas nacionales —sumando sus pasos por Universidad de Chile y Magallanes— Joaquín Larrivey reconoció que el hito está muy presente en su cabeza y que incluso ya piensa en la celebración.

“Lo tengo en cuenta. Va a ser mi gol número 100 en Chile, así que lo estamos esperando… A mis hijos les pregunto qué celebración quieren, así que está bueno para ir mentalizando que puede venir el festejo”, sentenció el delantero.

El duelo está programado para este domingo 8 de febrero, jornada en la que el “Bati” intentará transformar esa pregunta recurrente en una realidad histórica frente a Universidad Católica.