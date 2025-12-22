U Católica sorprendió en este mercado de pases al haber oficializado el pasado viernes la llegada de cuatro nuevos refuerzos para el 2026, y en línea de seguir trabajando en el armado del plantel para una nueva temporada es que el conjunto de la precordillera dio el paso definitivo respecto al futuro de su jugador Clemente Montes.

Montes era uno de los nombres que se encontraba en negociaciones para resolver su renovación con la UC o ir haciendo las maletas por el presunto interés de algunos clubes del exterior, escenario que vio la luz durante esta jornada con la decisión final respecto a su caso.

⚽ La UC seguirá contando con Clemente Montes en el plantel

Lo último que se había conocido sobre las conversaciones entre Cruzados y Clemente Montes para aclarar su futuro en U Católica era que el extremo pedía tiempo ante la posibilidad de poder partir al extranjero, pero finalmente todo parece estar sellado para su continuidad en San Carlos de Apoquindo.

Fue el periodista Sebastián Aguilar de Cooperativa Deportes quien este lunes apuntó en sus redes sociales que “Clemente Montes renovó su contrato con Universidad Católica por las próximas dos temporadas“.

Así, a falta de oficialización de parte del club Montes se sumaría a las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero, Daniel González y Jhojan Valencia como los pilares que se mantienen en el club de La Franja para los desafíos de la próxima temporada.

Montes continuará siendo jugador de la UC hasta 2027© Photosport

📊 Los números de Clemente Montes en 2025