Universidad Católica se encuentra en una posición expectante en el Campeonato Nacional. Los cruzados, de gran segundo semestre de la mano de Daniel Garnero, marchan en el segundo puesto y se están quedando con el Chile 2, el cual le entrega un cupo directo a la próxima Copa Libertadores.

Con competencia internacional asegurada para el 2026, el elenco precordillerano ya comienza a proyectar la próxima temporada. Y es que si bien aún restan algunas semanas para que termine el año, en la gerencia deportiva ya contemplan lo que puede ocurrir en el próximo mercado.

Uno de los temas que deben tratar es el de los jugadores que finalizan contrato a fin de año, como es el caso de Clemente Montes, que esta jornada se refirió a su situación en el club.

😮 Clemente Montes deja en el aire su continuidad en U Católica

Previo al duelo frente a Palestino, Clemente Montes participó del lanzamiento de la Copa UC Sub 17, donde se refirió a su situación contractual, considerando que finaliza su vínculo en diciembre próximo.

“Mi idea es terminar el campeonato de la mejor manera. Después, salir de vacaciones y ver qué vamos a lograr con Católica”, dijo el atacante.

“Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”, agregó.

🌎 Montes se ilusiona con dar el salto al extranjero

Por otro lado, Clemente Montes fue consultado por la posibilidad de dejar Universidad Católica para dar el salto al extranjero, algo que reconoció que le seduce.

“Me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo. Pero hay que estar tranquilo. Ahora lo importante es el partido de mañana”, indicó.

Por último, aseguró que la posible clasificación a Copa Libertadores podría incidir en su decisión. “Puede que sí, porque al club le entra mucha más plata y puede armar un equipo mucho más competitivo para pelear copas internacionales y ser campeón”, cerró.

