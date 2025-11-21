Uno de los temas que más atrae atención en U Católica, además de poder terminar el año como Chile 2 del Campeonato, es el tema de la renovación de algunos de los pilares del plantel como el goleador Fernando Zampedri, quien ha mantenido incertidumbre por su futuro al no acordar todavía una extensión de su vínculo con la escuadra de La Franja.

El Toro goleador finaliza contrato a fines de este 2025 y en cruzados se encuentran trabajando desde hace ya más de 1 mes por poder acordar una renovación, escenario que podría tener importantes novedades a los próximos días y en medio del interés que genera el experimentado atacante en un semifinalista de la presente edición de Copa Libertadores, donde buscan sus goles.

🤝 La UC y Zampedri estarían cerca de llegar a un acuerdo por su renovación

Durante estos últimos días se conoció que Liga de Quito, elenco dirigido por el ex extratega de la UC, Tiago Nunes, y que sorprendió eliminando a rivales de la talla de Botafogo y Sao Paulo en esta Libertadores habría puesto su mirada en la incorporación de Fernando Zampedri, aprovechando que el artillero de 37 años no ha definido su futuro.

Pues bien, tal parece que dicho deseo de Liga por llevarse al Toro al fútbol ecuatoriano no daría frutos, esto porque el propio jugador y U Católica estarían avanzando en llegar a un acuerdo por su renovación en el club.

Así lo contó recientemente el periodista Jorge Cubillos en TNT Sports, quien explicó la situación. “La otra vez dijimos que no es primera vez que Zampedri suena en Liga de Quito. un equipo que tiene dinero y está Tiago Nunes que lo conoce muy bien, pero lo que pasa es que el deseo de su familia y de él es quedarse acá en Chile. Yo creo que van a terminar acordando la renovación en dos años“, mencionó, dando a entender que hay Toro goleador hasta 2028 en San Carlos de Apoquindo.

Zampedri permanecería por dos años más en la UC/ © Photosport

💰 ¿Cuál es el sueldo de Zampedri en 2025?

Fernando Zampedri es uno de los jugadores mejor pagados en U Católica, recibiendo incluso un monto mayor a algunos de sus compañeros más experimentados como Gary Medel o Eugenio Mena.

En concreto, el máximo artillero histórico del club recibe un sueldo de 70 millones de pesos mensuales, siendo también de los más altos en el fútbol chileno.