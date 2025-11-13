U Católica tiene una larga lista de jugadores que finalizan contrato al término de esta temporada, por lo que en paralelo a estar luchando por apoderarse del Chile 2 el club precordillerano debe también ir viendo a qué jugadores renovarán para extender su estadía en el club, grupo en el que se encuentran referentes como Fernando Zampedri y Gary Medel.

Ni Zampedri y tampoco Medel han asegurado su continuidad en la UC a casi 1 mes para que finalice esta campaña, y en las últimas horas se dieron detalles de por qué se mantienen estancadas las negociaciones con ambos experimentados jugadores.

🤨 El obstáculo que se interpone en la renovación de Zampedri y Medel en la UC

Aunque es cierto que la renovación sobre todo de Zampedri viene siendo tema desde hace ya un par de meses, en San Carlos de Apoquindo siguen sin amarrar a su máximo goleador histórico para el 2026.

Caso similar con Medel, quien hizo su regreso este año al club. Y, de acuerdo a detalles entregados por El Mercurio este jueves, el gran tope entre las partes es la duración en la renovación de los contratos tanto del artillero como del ahora volante en el elenco estudiantil.

Según el citado medio, Zampedri y Medel esperan renovar por dos años más, mientras que la postura en U Católica es la de 1 año sujeto a otro renovable por objetivos. Eso sí, fuentes cercanas a El Mercurio confían en que ambas negociaciones lleguen a buen puerto y tanto el Toro como el Pitbull permanezcan en la precordillera por un tiempo más.

📊 Los números de Zampedri y Medel en la UC este 2025

Fernando Zampedri:

Partidos jugados: 28

Goles: 17

Asistencias: 3

Minutos en cancha: 2.454′

Gary Medel: