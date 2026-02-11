La U Católica volvió a sonreír en el Campeonato Nacional 2026 tras vencer a Deportes Concepción, pero la calma duró poco en San Carlos. La sesión del Tribunal de Disciplina terminó por instalar un nuevo problema en el arranque de la competencia doméstica.

Clemente Montes, expulsado en ese partido por una acción sin balón, quedó a la espera del fallo. Y la resolución ya es oficial: el castigo impacta de lleno en la planificación inmediata del equipo cruzado dirigido por Daniel Garnero.

❓ ¿Cuántos partidos de suspensión recibió Clemente Montes en la UC?

El Tribunal de Disciplina sancionó al delantero de Universidad Católica con dos fechas de suspensión tras su tarjeta roja directa ante Deportes Concepción.

El árbitro Cristian Garay consignó en su informe que el jugador fue: “Culpable de conducta violenta”.

En el detalle arbitral se explicó:

“Tras una disputa con un adversario que se encontraba en el suelo, y antes de reincorporarse al juego, el jugador lanza una patada con uso de fuerza excesiva, utilizando la planta del pie, impactando de forma directa en la pierna del rival”.

Y añadió: “La acción se desarrolla sin intención ni posibilidad de disputar el balón, el cual se encontraba en un sector distinto del campo de juego al momento de producirse la infracción”.

Ese informe fue determinante para que el organismo disciplinario aplicara el castigo.

🗓️ ¿Qué partidos se pierde Clemente Montes con la U Católica?

Con la sanción confirmada, Montes no podrá estar en:

El duelo ante Cobresal en El Salvador .

. El compromiso frente a Coquimbo Unido en el Claro Arena.

Dos encuentros relevantes en el arranque del torneo, especialmente considerando que el equipo recién sumó sus primeros tres puntos y busca consolidar su funcionamiento.

⚽ ¿Por qué la baja de Montes complica a Daniel Garnero?

Porque el extremo venía siendo titular y pieza activa en el esquema ofensivo. Su velocidad y desborde eran parte del plan para abrir defensas cerradas, algo que la UC necesita mejorar en este inicio de temporada.

Perder continuidad en ataque, justo cuando el equipo intenta tomar ritmo competitivo, obliga a Garnero a mover piezas antes de lo previsto.

🔍 ¿Qué ocurrió en la jugada que terminó en la expulsión de Montes?

La acción se produjo al minuto 73 del encuentro ante Deportes Concepción. Con la UC en ventaja, Montes protagonizó una infracción sin balón sobre Fausto Grillo. El juez no dudó y mostró tarjeta roja directa. La conducta fue considerada violenta y el informe posterior respaldó esa apreciación, lo que dejó el escenario cuesta arriba en la instancia disciplinaria.

🧠 En resumen

El Tribunal de Disciplina sancionó a Clemente Montes.

Recibió dos fechas de suspensión .

. El informe arbitral fue clave en la decisión.

La UC pierde al delantero ante Cobresal y Coquimbo Unido.

Garnero deberá ajustar su ofensiva en pleno arranque del torneo.

