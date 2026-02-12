El arranque de Francisco “Paqui” Meneghini en la banca de Universidad de Chile ha abierto debate. Tras los primeros compromisos, la discusión no solo apunta a los resultados, sino también a algunas decisiones adoptadas en el manejo del plantel.

Quien se refirió al momento del club fue el periodista Igor Ochoa, quén no esconde su fanatismo por el Romantico Viajero. El comunicador cuestionó la forma en que el técnico ha tomado decisiones como la salida de Leandro Fernández y comparó el actual proceso con el ciclo anterior encabezado por Gustavo Álvarez.

🐘 Igor Ochoa acusa inexperiencia de Paqui Meneghini en la U de Chile

En la edición de este jueves 12 de Cooperativa Deportes, Igor Ochoa expuso su postura sobre el presente del entrenador de Universidad de Chile. El periodista sostuvo que uno de los principales errores de Francisco “Paqui” Meneghini ha sido intentar imponer su sello de manera abrupta en el inicio de su proceso.

En ese contexto, utilizó una metáfora para describir la forma en que el técnico tomó decisiones en sus primeros partidos: “(Paqui) comete el error de los entrenadores jóvenes que llegan a la U, siempre entran con esas decisiones así, como elefantes en la cristalería“, afirmó.

El analista profundizó en la decisión de sacar a un referente importante como lo era Leandro Fernández sin tener un plan B claro: “Al fin y al cabo, ¿fue bueno para el DT sacar a Leandro Fernández? Quedaste con un jugador menos. No lo reemplazaste, no sé si te sacaste de encima un problema… Pero cuando tú entras así, generas un efecto. Y ese fue el inicial”.

⚖️ La comparación que hizo Igor Ochoa entre Meneghini y Gustavo Álvarez

Otro punto alto del análisis fue la comparación con el técnico anterior, Gustavo Álvarez, quién fue campeón de Copa Chile el 2024 y Supercopa el 2025. Según el “Guro”, al actual DT le falta ese manejo escénico y la solidez discursiva que tenía su predecesor para sostenerse ante el medio.

“Un ex jugador de la U dijo que para ser entrenador debes situarte ante la hinchada, los dirigentes y el periodismo. Debe tener eso que tenía Álvarez, porque él en su discurso público era muy estudiado. Era raro encontrarlo desacomodado, aunque a veces uno no estuviera de acuerdo”, recordó Ochoa, para luego sentenciar con: “Este entrenador es más inexperto quizá”.

👔 El mensaje de Ochoa a la dirigencia azul

Finalmente, Ochoa cuestionó la autocomplacencia del discurso oficial de la directiva y advirtió que la paciencia en el fútbol es corta si no se ve un rumbo claro.

“Siempre hace falta que los que deciden tengan una reflexión. No tengo idea qué piensan los caballeros que mandan el club. El presidente siempre dice que ‘tenemos el mejor plantel’ y todas esas cosas que son auto alabanza. Pero futbolísticamente, ¿qué buscaron con este entrenador?“, se preguntó.

Sobre la continuidad de Meneghini, el pronóstico fue reservado: “Está entregado a lo de cualquiera, todos los entrenadores que van mal en cuatro partidos tambalean. Eso no es novedad, salvo que tengas una dirigencia convencida. Pero no vamos a pedirle peras al olmo” Concluyó.

El debate sobre la continuidad de Francisco Meneghini dependerá del respaldo que mantenga desde la dirigencia y de los resultados que logre en el corto plazo.