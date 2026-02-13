Universidad de Chile volvió a mover el mercado y lo hizo con un nombre que no pasa inadvertido. Desde el extranjero aterriza en el Centro Deportivo Azul un perfil con experiencia internacional, recorrido en distintas ligas y presencia en una Copa del Mundo.

El anuncio fue oficial y con producción potente en redes sociales. La nueva incorporación llega con cartel de goleador y con antecedentes que elevan la apuesta deportiva para la temporada 2026. El fichaje corresponde al plantel femenino de las Leonas. Se trata de Karla Riley, delantera panameña de 28 años, presentada como nuevo refuerzo del equipo que competirá por la Liga y la Copa Libertadores.

El club lo comunicó así: “Desde Panamá directo al CDA. Karla Riley y su olfato goleador se suman a las Leonas ¡Bienvenida! De estos colores difícil no enamorarse”.

⚽ ¿Quién es el nuevo refuerzo internacional de la U de Chile?

Karla Riley es seleccionada panameña desde 2013 y una de las atacantes más reconocidas de su país. Puede desempeñarse como delantera centro, extrema o interior, destacando por potencia física, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para marcar diferencias en el área.

En el comunicado oficial, el club detalló: “Con una contrastada carrera en el extranjero, Riley, de 28 años, llega a la U consolidada como referente del fútbol de su país. Capaz de jugar en todo el frente de ataque, se puede desempeñar como delantera centro, extrema e interior. Aportándonos potencia física, desequilibrio en los duelos y creatividad en ofensiva.”

Su perfil apunta directamente a fortalecer el poder ofensivo del equipo femenino azul.

🌎 ¿En qué equipos jugó Karla Riley antes de llegar a la U de Chile?

La trayectoria internacional es uno de sus mayores avales. Riley registra pasos por:

🇪🇸 España: CD Pozoalbense, Santa Teresa CD y CP Cacereño

🇲🇽 México: Cruz Azul

🇨🇷 Costa Rica: Sporting FC

🇵🇦 Panamá: Sporting SM, CD Universitario, Tauro FC y SD Atlético Nacional

Fue campeona de la Primera División de Panamá en 2019 y 2022, además de ganar la Supercopa Femenina de Costa Rica en 2023. En su última temporada en Panamá anotó 24 goles entre UMECIT y Santa Fe, siendo máxima goleadora del torneo y elegida mejor jugadora de la liga.

Además, Riley disputó la Copa Mundial Femenina 2023 con la selección de Panamá y también compitió en:

Juegos Centroamericanos (2013 y 2017)

Juegos Panamericanos (2019)

Campeonato Femenino de la Concacaf (2022)

Con la selección suma 19 goles en 33 partidos.

El factor experiencia internacional es clave para un 2026 donde la U femenina quiere competir fuerte a nivel local y continental.

El proyecto femenino azul vive una etapa de renovación y ambición. Tras salidas importantes y pensando en pelear la Liga y hacer una buena Copa Libertadores, el club buscó jerarquía y gol probado. Riley se convierte en uno de los nombres con mayor recorrido internacional del plantel y en una carta ofensiva de peso para la temporada.

El comunicado cerró con una declaración que marca la expectativa: “Estamos felices de comenzar esta historia y esperamos grandes cosas para el futuro.”

🧾 En resumen

Universidad de Chile confirmó un fichaje internacional

Se trata de la delantera panameña Karla Riley

Tiene pasos por España, México y Costa Rica

Fue mundialista en 2023

Viene de marcar 24 goles en la última temporada

Refuerza al plantel femenino azul para 2026

📣 La U sigue moviendo el mercado y apuesta fuerte en 2026. Sigue todos los movimientos del Romántico Viajero en AlAireLibre.cl.