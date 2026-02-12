La U de Chile atraviesa un momento delicado. Los azules aún no conocen de triunfos en la era de Francisco Meneghini y firmaron su peor inicio de temporada desde el 2019 con un empate y una derrota.

Esta situación tiene inquieto a Paqui, que si bien salió al paso de las críticas, se encuentra trabajando para revertir la situación. Por ello, el entrenador argentino tomó una drástica decisión con sus dirigidos.

Esto porque el entrenador argentino confirmó un partido amistoso para probar algunas variantes en el plantel. Lo llamativo es que este duelo se jugará solo horas después de enfrentar a Palestino por el Campeonato Nacional.

⚽ Meneghini confirmó nuevo amistoso en la U de Chile

Con el objetivo de afinar detalles y que los jugadores entiendan su idea de juego, Francisco Meneghini fijó un partido de carácter amistoso para este sábado ante San Luis de Quillota, equipo de la Primera B de nuestro fútbol.

“Son muy importantes para mí los partidos amistosos, no solo amistosos oficiales como fue el de Universitario por la noche, sino que al otro día también jugamos un partido en la mañana”, comenzó diciendo.

“Hicimos lo mismo con el partido con Santiago Wanderers, hicimos lo mismo al otro día del partido con Audax Italiano y vamos a hacer lo mismo ahora este sábado con San Luis”, agregó.

Por otro lado, Paqui explicó cuál es el objetivo de esto. “Todo el tiempo los vamos viendo competir. Si bien es un partido amistoso, es una exigencia mayor a un entrenamiento y me permite a mí ir viendo cosas”, agregó.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile visitará este viernes 13 de febrero desde las 20:30 horas a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

Tras el duelo ante los árabes, los azules se medirán en un partido amistoso a San Luis de Quillota. Eso sí, este encuentro será a puertas cerradas, por lo que los fanáticos no podrán asistir ni verlo por televisión.

