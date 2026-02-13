U de Chile sigue con sus dudas tras empatar 0-0 ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2026. Los Azules siguen sin ganar en esta temporada, lo que sostiene los cuestionamientos al director técnico Francisco “Paqui” Meneghini.

La U tiene apenas dos puntos, al igual que el elenco tetracolor, que también se mantiene sin sumar de a tres en la Liga de Primera de la mano de su nuevo entrenador Cristian “La Nona” Muñoz. Los dos elencos tienen la obligación de empezar a conseguir triunfos.

⚽ Los goles de Palestino vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

No hubo goles en este compromiso: la única opción real llegó en los 90+4′ cuando Charles Aránguiz mandó un balón al área de Palestino y un grueso error del portero Sebastián “Zanahoria” Pérez permitió la anotación de los universitarios.

No obstante, una mano de Matías Zaldivia en la jugada previa provocó la anulación del tanto, luego de una revisión en el VAR por parte del árbitro del compromiso Diego Flores. La polémica de instala porque la acción ocurrió varios segundos antes de gol y varios jugadores tocaron el balón en medio, por lo que es curioso que haya retrocedido tanto el chequeo de la tecnología.

Durante el trámite del compromiso hubo llegadas para ambos lados, pero nada demasiado interesante. El compromiso tuvo muchos pasajes de bajo vuelo y dejó mucho por mejorar a ambos técnicos de cara a lo que se viene.

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y U de Chil?

Palestino vuelve a la cancha el sábado 21 de febrero a las 12:00 horas cuando visite a Huachipato en Talcahuano por la Fecha 4 del Campeonato Nacional 2026, torneo en el que busca conseguir su primera victoria.

Por su parte, U de Chile retorna a la acción el domingo 22 a las 20:30 horas ante Deportes Limache en el estadio Nacional, en la previa del Superclásico ante Colo Colo, programado para el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Monumental.