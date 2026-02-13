Palestino se burló de U de Chile tras el gol anulado al elenco azul en los descuentos del partido que terminó empatado 0-0 en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2026.

El elenco tetracolor dio muestra de su gran sentido del humor en sus redes sociales, algo que es una constante en el último tiempo, aunque esto no le cayó bien a los hinchas universitarios que respondieron con todo.

😮 La burla de Palestino por el gol anulado a U de Chile

Cuando Charles Aránguiz convirtió el gol ante la pésima salida del portero Sebastián “Zanahoria” Pérez, Palestino publicó un posteo informando de la anotación.

Cuando se confirmó la invalidación del tanto por parte del árbitro Diego Flores a través del VAR, el elenco árabe escribió en se cuenta de X: “ANULADO JSKSKSKSKSKS”.

Esto provocó la furia de fanático de U de Chile en los comentarios, varios de ellos con gran agresividad (como es la tónica de las redes sociales), mientras que también hinchas de otros elencos se colgaron para burlarse.

⚽❌ Así fue el gol anulado a U de Chile ante Palestino

Charles Aránguiz mandó un centro al área que no pudo ser contenido por Zanahoria Pérez, quien tocó el balón con sus manos, pero terminó mandándolo al fondo de la red de su arco.

No obstante, en el ataque previo de U de Chile Matías Zaldivia tocó el balón con una de sus manos, situación que fue analizada en el VAR y después el árbitro frente a la pantalla. De todas maneras, hubo gran cantidad de segundos y toques de balón, por lo que el retroceso de la revisión pareció algo exagerada, aunque dentro del reglamento.

El entrenador Francisco “Paqui” Meneghini se refirió a esto tras el partido y pese a que se mostró sorprendido por el cobro señaló que “son decisiones de los árbitros y nosotros debemos preocuparnos de lo nuestro”.

📲 Todas las noticias de U de Chile, Palestino y el Campeonato Nacional 2026 las encuentras al seguir y mantenerte conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.