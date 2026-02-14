Francisco “Paqui” Meneghini fue autocrítico por la falta de triunfos de U de Chile, pero a la vez se mostró esperanzado en una mejoría, todo esto tras el empate 0-0 con Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna.

La U no ha ganado en el Campeonato Nacional 2026 y todos los cuestionamientos están sobre Paqui, tomando en cuenta que gran parte del plantel se mantuvo y se potenció con algunos refuerzos.

🧐 La autocrítica y la esperanza de Paqui Meneghini en U de Chile

En conferencia de prensa en La Cisterna, Paqui Meneghini señaló: “El cabezazo de (Juan Martín) Lucero, un remate de Eduardo (Vargas), y un remate de (Lucas) Assadi, y el segundo tiempo creo que el ataque se dio más por izquierda. Tuvimos dos desbordes de de Lucas, también en un centro de Fabián (Hormazábal). Creo que, como digo, fue un partido controlado, nos hubiera gustado generar más opciones de gol, pero creo que en líneas generales fuimos superiores, claramente no alcanza, necesitamos generar, como digo, más y mejores opciones de gol, pero confío en que en que lo vamos a conseguir”.

Además, añadió: “La tónica hasta ahora de los partidos han sido equipos que nos ceden la iniciativa, quizás por Huachipato por momentos, presionado arriba, pero en líneas generales son equipos que se tiran un poco más atrás, y ahí sí tenemos que tener distintas variantes, como encontrar a Lucas, cómo encontrar a los carrileros con ventaja, cómo cómo que se incorporan jugadores desde atrás y sorprendan. Creo que por momentos lo conseguimos, por momentos sí, el rival estaba muy corto y muy compacto, cerraba bien los espacios”.

Finalmente, expresó: “Hay cosas que creo que han funcionado bien, otras que tienen que mejorar, aceitarnos más, conocernos mejor, y sacar el potencial que tiene el equipo que claramente es más que el que hemos mostrado hasta ahora”.

🔜 El próximo desafío de Paqui Meneghini y U de Chile

El próximo partido de U de Chile será contra Deportes Limache el domingo 22 de febrero en el estadio Nacional.

Después se viene el Superclásico ante Colo Colo, el domingo 1 de marzo en el Monumental.