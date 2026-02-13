Palestino y Universidad de Chile se enfrentan este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026. Ambos equipos llegan con presión, sin triunfos en el arranque del torneo y con la urgencia de sumar para no seguir cediendo terreno en la tabla.

El cuadro árabe suma un empate (1-1 ante Ñublense) y una derrota (3-1 frente a Coquimbo Unido), ubicándose 14° con un punto y diferencia de gol negativa (-2). La U, en tanto, marcha 13° también con una unidad tras empatar sin goles ante Audax Italiano y caer 2-1 ante Huachipato en Talcahuano. El equipo de Francisco Meneghini necesita respuestas futbolísticas inmediatas y esta visita aparece como un examen clave.

El historial reciente favorece a los azules: Universidad de Chile ganó los dos últimos enfrentamientos ante Palestino en 2025 (3-2 en La Cisterna y 2-1 en Santa Laura), lo que añade un condimento extra a un duelo que suele ser intenso y con goles.

⚽ Palestino vs U de Chile, minuto a minuto

👉 En AlAireLibre.cl puedes seguir el minuto a minuto de Palestino vs U de Chile, con resultado en tiempo real, goles, formaciones confirmadas, estadísticas y las mejores jugadas del encuentro.

📣 Sigue Palestino vs U de Chile EN VIVO en AlAireLibre.cl, con cobertura completa, análisis post partido y todas las reacciones del Campeonato Nacional 2026.