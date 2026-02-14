U de Chile no celebra ni en los amistosos: los Azules cayeron por 2-1 ante el San Luis de Quillota de Chupete Suazo y sigue sin sumar confianza, en medio de un mal inicio del Campeonato Nacional, en el que no ha ganado en tres fechas y apenas suma dos empates.

La U enfrentó al elenco quillotano con la idea de darle rodaje a futbolistas que no han sumado muchos minutos, por lo que sirve para que el técnico Francisco “Paqui” Meneghini vea opciones que le permitan mejorar el pobre rendimiento que tiene hasta el momento en el Romántico Viajero.

⚽ Los goles de la derrota de U de Chile vs San Luis

En un encuentro que se llevó a cabo en el Centro Deportivo Azul, San Luis se impuso a U de Chile con las anotaciones de Sebastián Parada y Fabián González.

El único tanto de la U fue obra de Ignacio Vásquez (mediante lanzamiento penal), joven jugador que recientemente renovó hasta fines de 2027. El encuentro tuvo dos tiempos de 35 minutos.

Todo esto tiene muy cuestionado al entrenador Paqui Meneghini, quien aseguró tras el empate 0-0 con Palestino que está consciente de que “hay cosas que tienen que mejorar”, aunque añadió que “confío en que lo vamos a conseguir”.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

U de Chile vuelve a jugar el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas contra Deportes Limache en el estadio Nacional, por la Fecha 4 del Campeonato Nacional.

Esta parece una gran posibilidad para ganar confianza, en la previa del Superclásico ante Colo Colo que está programado para el domingo 1 de marzo en el Monumental.

Por su parte, San Luis debuta la próxima semana en la Primera B 2026, con un duelo contra Unión Española el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en el estadio San Laura.

