Colo Colo cerró una buena semana con un buen triunfo sobre Unión La Calera. Si bien los Albos no brillaron, sí tuvieron el control del partido y bajaron a uno de los líderes del Campeonato Nacional.

Una vez más fue Yastin Cuevas el hombre que le dio un segundo aire al Cacique durante el juego y armó la jugada para que Maxi Romero le diera el agónico triunfo al popular.

Ya más liberado de tensiones, Colo Colo buscará a su último refuerzo durante esta semana y espera poder abrochar lo antes posible. Lo único claro en esta materia es que ese refuerzo no será Thiago Nuss.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy lunes 16 de febrero