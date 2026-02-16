Una vez más fue Yastin Cuevas el hombre que le dio un segundo aire al Cacique durante el juego y armó la jugada para que Maxi Romero le diera el agónico triunfo al popular.
Ya más liberado de tensiones, Colo Colo buscará a su último refuerzo durante esta semana y espera poder abrochar lo antes posible. Lo único claro en esta materia es que ese refuerzo no será Thiago Nuss.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy lunes 16 de febrero
Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians.
“Ganar o perder, pero siempre con democracia.”