Colo Colo y Unión La Calera se enfrentaron para cerrar la tercera fecha del Campeonato Nacional, en un duelo marcado por la molestia de los hinchas por el rendimiento del equipo Popular. Los focos estuvieron en Fernando Ortiz y cómo manejaría un encuentro ante un equipo que es animador en el arranque y sobretodo, tratar de olvidar la imagen del último duelo ante Everton, a pesar de haber ganado.

Además, en la previa se comunicó el sensible fallecimiento de un directivo del Cacique.

⚽ Los goles de Colo Colo vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026

En una de las últimas jugadas del partido, Maximiliano Romero cerró una gran asistencia de Cuevas para el 1-0 final cuando coría el 91′.

📊 Estadísticas de Colo Colo vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Colo Colo 0 0 Primera parte Unión La Calera Diego Ulloa 5′

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y U La Calera?

Colo Colo

🆚 O’Higgins en Rancagua.

📆 Sábado 21 de febrero

🕛 18:00 horas

ULa Calera

🆚 Ñublense en La Calera

📆 Viernes 20 de febrero

🕣 18:00 horas