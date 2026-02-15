Colo Colo vuelve al Estadio Monumental este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas para enfrentar a Unión La Calera por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026. El Cacique busca afirmarse tras un arranque irregular y necesita sumar en casa para no perder terreno en la tabla.

El equipo de Fernando Ortiz llega con tres puntos luego de vencer 2-0 a Everton en un cierre dramático, con goles en los descuentos de Yastin Cuevas (90+1’) y Javier Correa (90+10’). Antes había caído ante Deportes Limache, por lo que aún no logra convencer del todo a su hinchada. Unión La Calera, en cambio, aparece como uno de los líderes del torneo con seis puntos en dos partidos, tras superar a Everton y Cobresal, y quiere dar el golpe en Macul para seguir en la cima.

En el último enfrentamiento entre ambos, disputado en noviembre de 2025, Colo Colo goleó 4-1 en el Monumental, con una actuación contundente. Promesa de intensidad y presión alta en Pedrero.

