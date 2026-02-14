Colo Colo entró en un momento clave en el mercado de pases. El libro de pases cierra el próximo jueves 16 de febrero, por lo que la gerencia deportiva de Blanco y Negro encabezada por Daniel Morón comienza a tomar decisiones.

Una de ellas es la salida de Cristián Zavala, quien finalmente continuará su carrera en Coquimbo Unido, donde fue oficializado, mediante un préstamo con opción de compra. Eso sí, la dirigencia del Cacique extendió su vínculo contractual y estableció una cláusula de salida más baja en caso que llegue un ofrecimiento desde el extranjero a mediados de año.

Por otra parte, se llegó a un acuerdo con Thiago Nuss, extremo argentino de 25 años, que milita en el OFI Creta de la Superliga de Grecia para que se convierta en el séptimo refuerzo del equipo. Solo resta la ratificación del directorio para que el jugador estampe su firma y se sume a los trabajos de Fernando Ortiz.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo HOY sábado 14 de febrero

