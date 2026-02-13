Una de las grandes teleseries del mercado la protagonizó Cristián Zavala. El atacante de Colo Colo regresó al Estadio Monumental tras jugar seis meses a préstamo en Coquimbo Unido, club con el que se consagró campeón del fútbol chileno.

Si bien el deseo del jugador era permanecer en el puerto, tuvo que volver al Cacique debido a que tenía contrato vigente. Sin embargo, en la pretemporada no tuvo el desempeño que esperaba e incluso protagonizó un bochornoso penal en un partido amistoso ante Peñarol, que terminó con una lesión en una de sus rodillas.

Por ello, tanto el futbolista como el club buscaron una salida, y si bien estuvieron varias semanas negociando, recién en las últimas horas se definió el futuro de Zavala y se llegó a un acuerdo para que continúe su carrera lejos de Macul.

👀 ¿Dónde jugará Cristián Zavala el 2026?

Luego de semanas de incertidumbre, finalmente se definió que Cristián Zavala jugará en Coquimbo Unido durante la temporada 2026. Según informó Radio ADN, el extremo de 26 años volverá a la escuadra pirata mediante un préstamo con opción de compra.

Sin embargo, esto no es todo, ya que Blanco y Negro también extendió el contrato del jugador por un año más, es decir, hasta diciembre del 2027. En el acuerdo, además, se estipuló una reducción en su cláusula de salida en caso de que algún equipo extranjero venga a buscarlo a mitad de temporada.

Esto considerando la vitrina internacional que tendrá Zavala defendiendo los colores del aurinegro, que jugará la Copa Libertadores 2026 como monarca del fútbol chileno.

⚽ Los números de Cristián Zavala en Coquimbo

Si bien aún no ha sido oficializado, Coquimbo Unido ya lanzó un guiño en sus redes sociales. El elenco de la Cuarta Región compartió un video donde se hace referencia a la Fórmula 1 debido a la velocidad de Zavala, donde se aprecia el número 15 que utiliza en su camiseta.

Con los aurinegros, el ex Melipilla ha jugado un total de 1.484 minutos en 25 partidos, anotado dos goles y entregado 5 asistencias, números que espera aumentar en su retorno al puerto.

