Una escena que se ha visto reiteradamente en el Estadio Monumental y en otras canchas del país: Arturo Vidal, ya sustituido, de pie al borde de la cancha dando instrucciones a sus compañeros, casi como un segundo entrenador.

Este viernes 13 de febrero, en conferencia de prensa en Macul, Fernando Ortiz fue consultado directamente sobre el tema. Lejos de mostrarse incómodo, el técnico de Colo Colo respaldó la actitud del “King”, aunque igualmente marcó la cancha con el respeto que le caracteriza.

🤝 Fernando Ortiz estuvo presente en la reunión de directorio

Fue en esta semana dónde la dirigencia de Colo Colo realizó una reunión de directorio extraordinaria, y dónde, por primera vez, pudo estar presente Fernando Ortiz y su equipo de trabajo.

Consultado en conferencia de prensa, el estratega argentino se mostró tranquilo respecto a la cita. “Fue muy productiva. Nos fuimos muy satisfechos de lo que hablamos en esa reunión. Entonces, de ambos lados pensamos lo mismo” comentó.

Ortiz también agregó que la directiva alba está alineada con el proyecto deportivo del argentino. “Ellos están en la misma línea” cerró. Con esas palabras, el entrenador dejó en claro que existe cierta sintonía entre cuerpo técnico y la dirigencia.

🌪️ ¿Cómo explicó Fernando Ortiz la presión que se vive en Colo Colo?

Pese al respaldo del directorio y al apoyo público de jugadores como Tomás Alarcón (quien pidió su continuidad), el técnico hizo un análisis directo sobre el entorno de Colo Colo. “Yo, particularmente, siempre estoy tranquilo. Lo que genera estar en esta institución genera esa intranquilidad en todo sentido”, reflexionó el entrenador.

El “Tano” sabe que el crédito depende de la pelota: “Si bien ganamos un partido el día sábado, llegar a suceder algo diferente, otra vez de nuevo sucede todo esto. Eso es algo que normalmente pasa en este tipo de institución”. Dejando un mensaje claro: el margen de error es mínimo.

Fernando Ortiz busca su segunda victoria este 2026 / Photosport

🚧 Fernando Ortiz acerca del rol de Arturo Vidal como segundo entrenador

Ante la pregunta sobre si los gritos de Vidal “le desordenan el mapa”, la reacción del “Tano” fue de aprobación inmediata. “¡Qué bueno! ¡Qué bueno!”, exclamó, para luego explicar que la prensa pone el foco en el ídolo, pero que no es el único que lo hace.

“No solamente Arturo… lo que pasa es que todos están visualizando a Arturo. Si ustedes vieron en el partido de Limache, el que dio indicaciones ahí al lado de la raya fue Aquino. ¿Pero salió algo de Aquino? No… Sale Arturo porque es Arturo“, argumentó el DT, dando a entender de que apuntan a Vidal por tema más mediatico.

Ortiz aseguró estar “encantado que cualquier jugador quiera manifestarse“, ya que todos quieren ganar. Sin embargo, aprovechó la instancia para dejar en claro quién toma las decisiones finales en Macul.

“Si él en algún momento sobrepasa ese límite, obviamente que se lo voy a decir y él lo sabe“, sentenció el estratega, cerrando cualquier polémica sobre un doble comando en la banca.

⚽ ¿Cuándo juega Colo Colo vs Unión la Calera por el Campeonato Nacional 2026?

El partido entre Colo Colo y Unión La Calera, válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026, se disputará este domingo 15 de febrero a las 20:30 en el Estadio Monumental, dónde los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán hacerse fuerte de local y consolidar una propuesta futbolística ante su gente.