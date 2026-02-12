Tomás Alarcón no escondió el problema que arrastró en Colo Colo. El mediocampista asumió que la temporada pasada quedó en desventaja dentro del plantel y que la falta de confianza impactó directamente en su rendimiento. Hoy, con dos partidos como titular, enfrenta un escenario decisivo: afirmarse o volver a empezar desde atrás.

“Me ha costado mucho, la verdad, sobre todo el año pasado. Ahora me siento con más protagonismo y con más confianza. Cuando un jugador tiene confianza, es totalmente distinto, y el año pasado no la tenía”, reconoció en conferencia.

⚽ Tomás Alarcón en Colo Colo: de la falta de confianza a pelear el puesto

El volante profundizó en lo que significó jugar poco durante 2025. “En 2025 jugué muy pocos partidos y cuando entraba a la cancha quería demostrar, pero como venía sin ritmo, sin competencia, era muy difícil”, explicó el ex O’Higgins.

Esa falta de continuidad condicionó su año. Sin regularidad, el margen de error se reduce y cada ingreso desde la banca se transforma en examen. Ahora el escenario cambió. “Estoy súper tranquilo, trabajo mucho para ganarme un puesto. Gracias a Dios fui titular en los primeros dos partidos del actual torneo y quiero mantener esa titularidad para demostrar lo que soy como jugador”, sostuvo.

🔥 Respaldo a Ortiz y presión real ante Unión La Calera

Alarcón también tomó postura respecto al técnico y una salida si es que no se consiguen los objetivos: “Me gustaría que se quedara por la persona que es, por la confianza que me da a mí y a los chicos. Personalmente, me encantaría que el profe siguiera”, afirmó sobre Fernando Ortiz.

De cara al choque ante Unión La Calera, el volante dejó clara la exigencia interna: “Estamos muy tranquilos y confiados. Obviamente Colo Colo siempre tiene la presión de ganar todos los partidos, pero con el nivel de los jugadores que hay, con la jerarquía de cada uno, esa presión no existe. Estamos súper bien y con muchas ganas para el partido del fin de semana”.

Colo Colo y Unión La Calera jugarán este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.