Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos para este 2026: los Albos van contra el tiempo, ya que queda solo una semana para que se cierre el mercado de pases en el fútbol chileno.

En esa línea, apareció un nombre “tapado” que juega en Europa y que puede ser un importante refuerzo para el Cacique.

🧐 El “tapado” que puede reforzar a Colo Colo desde Europa

Se trata de Thiago Nuss, delantero argentino de 25 años que milita en el OFI Creta de Grecia, elenco con el que lucha en la medianía de la tabla de posiciones en la liga de aquel país.

Así lo dio a conocer el periodista Coke Hevia en sus redes sociales, asegurando que el Cacique busca jugadores resonantes, aunque no tienen tanto presupuesto para ello.

Nuss ha jugado 23 partidos en la actual temporada europea, anotando siete goles y dando dos asistencias.

📋 Otros nombres que pueden llegar a Colo Colo

En las últimas horas se han mencionado los nombres de dos jóvenes delanteros chilenos para una posible llegada a Colo Colo.

Uno es Alexander Aravena, quien no está teniendo mucha continuidad en Gremio de Porto Alegre, aunque el futbolista no quiere volver a Chile y menos jugar en el Cacique.

El otro es Jordhy Thompson, futbolista que fue formado en Macul y que se fue en medio de un escándalo de violencia de género en 2023. El ariete de 21 años si contempla la opción de regresar, aunque se prevé más posible a fines de este año cuando termina su contrato con Orenburg de Rusia.

Ambos se suman a una lista que parece liderar Víctor Dávila, nombre que más seduce en el estadio Monumental a la hora de incorporar un delantero. No obstante, el sueldo del futbolista es una piedra de tope, además que en las últimas semanas ha recuperado terreno en América de México.