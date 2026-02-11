Colo Colo disputará este miércoles 11 de febrero la Noche Alba Solidaria en el Estadio Monumental, un evento que combinará espectáculo y fútbol con un objetivo claro: recaudar fondos para las familias afectadas por los incendios en la Región del Biobío. El partido principal enfrentará al Cacique ante Unión Española en un amistoso que servirá como preparación para la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.
La jornada comenzará desde las 18:30 horas y contará con transmisión oficial por TNT Sports Premium y HBO Max. Además del duelo masculino, el programa incluye fútbol femenino, actividades especiales y presentaciones musicales. En lo deportivo, Fernando Ortiz aprovechará la instancia para probar variantes y dar minutos a refuerzos que buscan consolidarse antes del próximo desafío oficial ante La Calera.
📺 ¿Qué canal transmite Colo Colo vs Unión Española EN VIVO en Chile?
La Noche Alba Solidaria será transmitida en vivo por:
- TNT Sports Premium
- HBO Max (streaming)
- DGO (señal TNT Sports)
Canales según cableoperador:
- VTR: 165 / 855
- Claro: 190 / 490
- DirecTV: 631 / 1631
- Entel TV: 242 / 243
- TUVES: 190 / 490
- Mundo: 83
- GTD/Telsur: 845
- Zapping: 36
La transmisión comenzará desde el inicio de la jornada.
🕒 ¿A qué hora es la Noche Alba Solidaria de Colo Colo vs Unión Española?
El evento comenzará a las:
- 📆 Miércoles 11 de febrero de 2026
- ⏰ Desde las 18:30 horas
- 🏟️ Estadio Monumental
El plato fuerte, el partido masculino entre Colo Colo y Unión Española, se jugará durante la jornada principal del evento.
📡 ¿Dónde ver Colo Colo vs Unión Española EN VIVO ONLINE?
La transmisión online oficial estará disponible en:
- HBO Max
- DGO
- Aplicaciones oficiales de TNT Sports
Disponible en Smart TV, celular, tablet y computador.
🎁 ¿Dónde ver GRATIS Colo Colo vs Unión Española?
El minuto a minuto, estadísticas, formaciones confirmadas y análisis estarán disponibles gratuitamente en:
🔴 Formación de Colo Colo vs Unión Española en la Noche Alba Solidaria
Fernando Ortiz probó un once con varias novedades y futbolistas que buscan sumar minutos:
Colo Colo (probable formación):
Gabriel Maureira; Matías Fernández Cordero, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Cristián Riquelme; Álvaro Madrid, Matías Moya, Lautaro Pastrán; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant.
Habrá presencia de refuerzos y posibles debuts, pensando en administrar cargas antes del compromiso oficial del fin de semana.
🤝 ¿Por qué se llama Noche Alba Solidaria?
El evento tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a las familias afectadas por los incendios forestales en la Región del Biobío. La ayuda será canalizada a través de la fundación TECHO y contará además con actividades artísticas y participación del fútbol femenino, reforzando el carácter social de la jornada.
La programación contempla:
- Colo Colo Femenino vs Palestino
- Partido entre influencers y Colo Colo Femenino Sub 19
- Show artístico con invitados especiales
La jornada será animada por Pedro Ruminot, acompañado de Vladimiro Mimica y Carlos Caszely, con presentaciones musicales de Princesa Alba, Inti-Illimani y Leo Soto y la Sonora de Todos.
Mencionar que Colo Colo utilizará el amistoso como preparación para el Campeonato Nacional 2026, donde enfrentará este fin de semana a Unión La Calera con un aforo autorizado cercano a las 42 mil personas. Unión Española, en tanto, se prepara para competir en la Liga de Ascenso Caixun 2026, con el objetivo de regresar a la máxima categoría.
