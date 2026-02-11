Mauricio Pinilla, voz autorizada cuando se habla de presión y carácter en el fútbol chileno, no se guardó nada y lanzó una dura crítica al presente de un delantero de Colo Colo. En el programa Marca Personal, el exartillero de La Roja analizó el momento del “9” albo y, aunque reconoció su calidad técnica, cuestionó abiertamente su actitud dentro y fuera de la cancha.

El debate se encendió al abordar los constantes cruces del atacante con el entorno y la hinchada. Fue ahí cuando “Pinigol” tomó la palabra para entregarle un “baño de realidad”, asegurando que está desperdiciando parte de su talento en conflictos innecesarios en vez de enfocarse exclusivamente en su rendimiento.

🗣️ ¿Qué dijo Mauricio Pinilla sobre Javier Correa en Colo Colo?

Para Pinilla, el problema de Javier Correa no es futbolístico, sino mental. El comentarista aseguró que el delantero de Colo Colo se equivoca al buscar conflictos innecesarios en lugar de concentrarse exclusivamente en su rendimiento dentro de la cancha.

“Correa tiene un mal comportamiento en la cancha… y en su festejo, en sus declaraciones. Creo que no le saca provecho a todo lo buen jugador que es, porque anda pensando en puras huevadas“, disparó el ex Universidad de Chile.

El análisis poco a poco fue subiendo de tono: “Se preocupa de puras estupideces. El tipo en la cancha es bueno, te hace la pega, te hace goles… pero si te quieres pelear con el mundo, no te va a funcionar”, sentenció Pinilla, aconsejando implícitamente al atacante albo.

🔥 Pinilla sobre la presión de jugar en Colo Colo

En el panel dirigido por Fernando Solabarrieta, Luka Tudor intentó defender al argentino, argumentando que su actitud responde a que “como lo han criticado, anda enfocado en la crítica y no en lo bueno”.

Sin embargo, Pinilla cortó en seco esa defensa con un argumento directo “Pero si estás en Colo Colo, pues hueón. En Colo Colo la presión es constante”, lanzó.

“Estás cagado (sic), tienes que hacerla”, cerró el comentarista, dejando en claro que en Macul no hay espacio para victimizarse, sino que la única respuesta válida es el rendimiento dentro de la cancha.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo por el Campeonato Nacional?

El delantero argentino no tendrá que esperar demasiado para intentar responder a las críticas dentro de la cancha. La próxima presentación oficial del “Cacique” será este domingo 15 de febrero, cuando enfrente a Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2026.

El compromiso asoma como una oportunidad clave para el equipo y especialmente para su centrodelantero, quien deberá transformar los cuestionamientos en goles.