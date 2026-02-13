Deportes La Serena y Coquimbo Unido protagonizan este sábado una nueva edición del Clásico del Norte Chico, válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

Ambos equipos llegan con panoramas distintos. El cuadro granate busca su primera victoria del torneo, luego de registrar un empate y una derrota en las dos primeras jornadas.

Coquimbo Unido, en cambio, viene de imponerse ante Palestino y suma cuatro puntos en el arranque del campeonato. Los Piratas intentarán afianzarse en la parte alta de la tabla en una temporada que recién comienza.

📡 ¿Quién transmite en vivo La Serena vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026?

El duelo entre Deportes La Serena vs Coquimbo Unido será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

📺 TV : TNT Sports Premium.

: TNT Sports Premium. 💻 Streaming : TNT Sports en HBO Max.

: TNT Sports en HBO Max. 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026?

Deportes La Serena vs Coquimbo Unido se enfrentan este sábado 14 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.

🗓️ Fecha: Sábado 14 de febrero

Sábado 14 de febrero 🕛 Hora: 12:00 horas

12:00 horas 🏟️ Estadio: Estadio La Portada de La Serena.

🟨 Árbitros del partido entre Deportes La Serena vs Coquimbo Unido

Árbitro: Cristián Garay Reyes

Cristián Garay Reyes 1er asistente: Miguel Rocha Svigilsky

Miguel Rocha Svigilsky 2do asistente: Claudio Urrutia Córdova

Claudio Urrutia Córdova Cuarto árbitro: Miguel Araos Riquelme

Miguel Araos Riquelme VAR: Rodrigo Carvajal Molina

Rodrigo Carvajal Molina AVAR: John Calderón Díaz

🔴 El XI de La Serena vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026

Formación probable: Federico Lanzillota; Andrés Zanini, Lucas Alarcón, Rafael Delgado; Joaquín Gutiérrez, Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Matías Marín; Diego Rubio, Bastián Contreras y Jeisson Vargas (C). DT: Felipe Gutiérrez.

🟡 El XI de Coquimbo Unido vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026

Formación probable: Diego Sánchez; Dylan Escobar, Joshua Arancibia, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani (C); Luis Riveros, Guido Vadalá, Dixon Pereira y Lucas Pratto. DT: Hernán Caputto.