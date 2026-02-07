Coquimbo Unido hizo pesar su localía y dio un golpe de autoridad en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026. En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, los Piratas vencieron 3-1 a Palestino en un partido que tuvo de todo: goles rápidos, una expulsión que cambió el desarrollo y un cierre letal cuando el rival estaba en su mejor momento.
El equipo aurinegro resolvió gran parte del trámite en el primer tiempo con dos golpes certeros antes de la media hora. A los 19 minutos, Guido Vadalá recuperó en campo rival y, pese al escaso ángulo, sacó un remate preciso para abrir la cuenta. Luego, a los 33’, Luis Riveros amplió la ventaja con una fina definición de borde externo tras asistencia de Juan Cornejo, coronando un arranque dominante del local.
El partido cambió por completo antes del descanso con la expulsión de Elvis Hernández, lo que obligó a Coquimbo Unido a resistir con uno menos durante todo el segundo tiempo. Palestino empujó con insistencia y generó claras ocasiones, pero se encontró una y otra vez con Diego Sánchez, figura clave para sostener la ventaja.
Cuando el descuento parecía inevitable, llegó al 73’ a través de Nelson Da Silva, quien apareció sin marca para anotar su primer gol con Palestino y poner el 2-1 parcial. Sin embargo, la reacción pirata fue inmediata: apenas dos minutos después, Manuel “Toto” Fernández apareció en un tiro de esquina y decretó el 3-1 definitivo, apagando cualquier intento de remontada del cuadro árabe.
⚽ Los goles de Coquimbo Unido vs Palestino
19’ | 1-0 – Guido Vadalá
El argentino recuperó en zona alta y, pese al poco ángulo, sacó un remate preciso para abrir la cuenta.
🟡⚫⚽ ¡Celebración del monarca!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 7, 2026
Coquimbo Unido se va adelante ante Palestino con esta certera definición de Guido Vadalá, para que los de Hernán Caputto tomen la ventaja en este #MatchdaySábado.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en… pic.twitter.com/s0wff1pHAc
33’ | 2-0 – Luis Riveros
Definición de borde externo tras asistencia de Juan Cornejo, en una jugada colectiva que desarmó a la defensa árabe.
🟡⚫🔥 Los Piratas se encienden— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 7, 2026
Tremendo centro y mejor definición para que Coquimbo Unido se ponga 2-0 sobre Palestino en este #MatchdaySábado, gracias al tanto de Luis Riveros.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/wouKVOTnQr
El momento clave llegó al minuto 40, cuando Elvis Hernández fue expulsado tras revisión en el VAR. El juez Fernando Véjar mostró tarjeta roja directa por una infracción sobre Dilan Zúñiga, obligando a Coquimbo Unido a replantear el partido con uno menos durante todo el segundo tiempo.
🧐🟥❌ ¿Estuvo en lo correcto el árbitro?— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 7, 2026
Parecía que Coquimbo Unido iba a tener una jornada tranquila en este #MatchdaySábado ante Palestino tras tomar ventaja de 2-0, pero esta expulsión de Elvis Hernández complica al monarca.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete… pic.twitter.com/TKuVINC1wx
73’ | 2-1 – Nelson Da Silva (Palestino)
El delantero apareció solo en el área para marcar su primer gol con la camiseta árabe y acortar distancias.
🐫🇵🇸⚽ Así fue el descuento Árabe— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 7, 2026
La visita encontró su tanto por medio de Nelson Da Silva, quien apareció oportunamente dentro del área en este #MatchdaySábado.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/YT1sqgn2BM
75’ | 3-1 – Manuel “Toto” Fernández
Golpe inmediato tras el descuento: el volante apareció en un córner y sentenció el partido para el campeón del fútbol chileno.
🟡⚫✅ El tanto que calma las aguas— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 7, 2026
Manuel Fernández aprovechó la pelota parada, una de las fortalezas de Coquimbo Unido, que encamina su primer triunfo en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026 en este #MatchdaySábado.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/dxyWTml2Xf
📊 Estadísticas de Coquimbo Unido vs Palestino
- Guido Vadala 19′
- Luis Riveros 34′
- Manuel Fernandez 76′
- Sebastian Galani 77′
- Elvis Hernandez 41′
- Gonzalo Tapia 73′
- Jonathan Benitez 8′
- Jason Leon 48′
- Ronnie Fernandez 83′
- Jose Bizama 90′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Sanchez
Escobar
Hernandez
Gazzolo
Cornejo
Maximiliano
Camargo
Galani
Riveros
Vadala
Pereira
Pratto
- Entrenador
-
0Hernan Caputto
- Suplentes
-
1Gonzalo Flores
-
3Manuel Fernandez
-
6Dylan Glaby
-
9Nicolas Johansen
-
14Salvador Cordero
-
20Martin Mundaca
-
26Lukas Soza
-
28Sebastian Cabrera
-
30Benjamin Chandia
Perez
Garguez
Bizama
Ceza
Zuniga
Fernandez
Carrasco
Gallegos
Montes
Benitez
Fernandez
- Entrenador
-
0Cristian Munoz
- Suplentes
-
1Sebastian Salas
-
30Ian Alegria
-
19Nelson Da Silva
-
2Vicente Espinoza
-
23Jason Leon
-
8Nicolas Meza
-
3Enzo Roco
-
24Dilan Salgado
-
20Gonzalo Tapia
🔍 Cómo queda Coquimbo Unido y Palestino en la tabla
Con este triunfo, Coquimbo Unido suma 3 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla en el arranque del torneo, mientras que Palestino sigue sin despegar, acumulando dudas futbolísticas tras dos fechas. El resultado reafirma el buen momento de los Piratas como locales y deja señales de alerta en el cuadro árabe, especialmente en defensa.
📊 Tabla de posiciones – Campeonato Nacional 2026
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Audax Italiano
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|2
|Deportes Limache
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Coquimbo Unido
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
|4
|O’Higgins
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|5
|U. La Calera
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|6
|Cobresal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|7
|Univ. de Concepción
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
|8
|U. Católica
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|9
|La Serena
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|10
|Ñublense
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11
|U. de Chile
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12
|Palestino
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|13
|Deportes Concepción
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|Huachipato
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14
|Everton
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|Colo Colo
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo Unido y Palestino?
Coquimbo Unido
🆚 La Serena
📆 Sábado 14 de febrero
🕛 12:00 horas
Palestino
🆚 Universidad de Chile
📆 Viernes 13 de febrero
🕣 20:30 horas
Ambos partidos serán válidos por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026.
📰 En resumen
- Coquimbo Unido venció 3-1 a Palestino en la Fecha 2
- Goles de Guido Vadalá, Luis Riveros y Manuel “Toto” Fernández
- Los Piratas jugaron con uno menos desde el minuto 40
- Expulsión clave de Elvis Hernández tras VAR
- Triunfo que afirma a Coquimbo y complica a Palestino