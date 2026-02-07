Coquimbo Unido hizo pesar su localía y dio un golpe de autoridad en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026. En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, los Piratas vencieron 3-1 a Palestino en un partido que tuvo de todo: goles rápidos, una expulsión que cambió el desarrollo y un cierre letal cuando el rival estaba en su mejor momento.

El equipo aurinegro resolvió gran parte del trámite en el primer tiempo con dos golpes certeros antes de la media hora. A los 19 minutos, Guido Vadalá recuperó en campo rival y, pese al escaso ángulo, sacó un remate preciso para abrir la cuenta. Luego, a los 33’, Luis Riveros amplió la ventaja con una fina definición de borde externo tras asistencia de Juan Cornejo, coronando un arranque dominante del local.

El partido cambió por completo antes del descanso con la expulsión de Elvis Hernández, lo que obligó a Coquimbo Unido a resistir con uno menos durante todo el segundo tiempo. Palestino empujó con insistencia y generó claras ocasiones, pero se encontró una y otra vez con Diego Sánchez, figura clave para sostener la ventaja.

Cuando el descuento parecía inevitable, llegó al 73’ a través de Nelson Da Silva, quien apareció sin marca para anotar su primer gol con Palestino y poner el 2-1 parcial. Sin embargo, la reacción pirata fue inmediata: apenas dos minutos después, Manuel “Toto” Fernández apareció en un tiro de esquina y decretó el 3-1 definitivo, apagando cualquier intento de remontada del cuadro árabe.

⚽ Los goles de Coquimbo Unido vs Palestino

19’ | 1-0 – Guido Vadalá
El argentino recuperó en zona alta y, pese al poco ángulo, sacó un remate preciso para abrir la cuenta.

33’ | 2-0 – Luis Riveros
Definición de borde externo tras asistencia de Juan Cornejo, en una jugada colectiva que desarmó a la defensa árabe.

El momento clave llegó al minuto 40, cuando Elvis Hernández fue expulsado tras revisión en el VAR. El juez Fernando Véjar mostró tarjeta roja directa por una infracción sobre Dilan Zúñiga, obligando a Coquimbo Unido a replantear el partido con uno menos durante todo el segundo tiempo.

73’ | 2-1 – Nelson Da Silva (Palestino)
El delantero apareció solo en el área para marcar su primer gol con la camiseta árabe y acortar distancias.

75’ | 3-1 – Manuel “Toto” Fernández
Golpe inmediato tras el descuento: el volante apareció en un córner y sentenció el partido para el campeón del fútbol chileno.

📊 Estadísticas de Coquimbo Unido vs Palestino

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 2
Coquimbo Unido
07/02/2026 12:00
Descanso : 2 0
Finalizado
Palestino
  • Guido Vadala 19′
  • Luis Riveros 34′
  • Manuel Fernandez 76′
  • Sebastian Galani 77′
  • Elvis Hernandez 41′
  • Gonzalo Tapia 73′
  • Jonathan Benitez 8′
  • Jason Leon 48′
  • Ronnie Fernandez 83′
  • Jose Bizama 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 2 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Jose Bizama
83 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Ronnie Fernandez
77 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Sebastian Galani
76 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Juan Cornejo
76 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Manuel Fernandez
73 ‘
Palestino
Asistencia : Ian Alegria
73 ‘
Palestino
Gol regular : Gonzalo Tapia
71 ‘
Palestino
Sustitución entra : Ian Alegria
71 ‘
Palestino
Sustitución sale : Bryan Carrasco
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Nicolas Johansen
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Luis Riveros
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Sebastian Cabrera
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Guido Vadala
60 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Benjamin Chandia
60 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Lucas Pratto
60 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Dylan Glaby
60 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo
48 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Jason Leon
45 + 3 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Manuel Fernandez
45 + 3 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Dixon Pereira
46 ‘
Palestino
Sustitución entra : Nelson Da Silva
46 ‘
Palestino
Sustitución sale : Jonathan Benitez
46 ‘
Palestino
Sustitución entra : Enzo Roco
46 ‘
Palestino
Sustitución sale : Antonio Ceza
46 ‘
Palestino
Sustitución entra : Gonzalo Tapia
46 ‘
Palestino
Sustitución sale : Francisco Montes
46 ‘
Palestino
Sustitución entra : Jason Leon
46 ‘
Palestino
Sustitución sale : Ian Garguez
41 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta roja : Elvis Hernandez
34 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Juan Cornejo
34 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Luis Riveros
19 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Guido Vadala
8 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Jonathan Benitez
[ +2 ‘ ] Amonestación para Jose Bizama.
Amonestación para Ronnie Fernandez.
Amonestación para Sebastian Galani.
Asistencia de Juan Cornejo en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Manuel Fernandez!
Asistencia de Ian Alegria en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gonzalo Tapia!
Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Ian Alegria.
Cambio: se retira Luis Riveros y entra en su lugar Nicolas Johansen.
Cambio: se retira Guido Vadala y entra en su lugar Sebastian Cabrera.
Cambio: se retira Lucas Pratto y entra en su lugar Benjamin Chandia.
Cambio: se retira Alejandro Maximiliano Camargo y entra en su lugar Dylan Glaby.
Amonestación para Jason Leon.
Cambio: se retira Jonathan Benitez y entra en su lugar Nelson Da Silva.
Cambio: se retira Antonio Ceza y entra en su lugar Enzo Roco.
Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Gonzalo Tapia.
Cambio: se retira Ian Garguez y entra en su lugar Jason Leon.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +9 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +3 ‘ ] Cambio: se retira Dixon Pereira y entra en su lugar Manuel Fernandez.
¡EXPULSADO! – ¡Elvis Hernandez ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Asistencia de Juan Cornejo en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Luis Riveros!
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Guido Vadala!
Amonestación para Jonathan Benitez.
El árbitro da inicio al encuentro.
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Dylan Escobar 5
Dylan
Escobar
Elvis Hernandez 4
Elvis
Hernandez
Benjamin Gazzolo 2
Benjamin
Gazzolo
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Alejandro Maximiliano Camargo 8
Alejandro
Maximiliano
Camargo
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Luis Riveros 27
Luis
Riveros
Guido Vadala 10
Guido
Vadala
Dixon Pereira 31
Dixon
Pereira
Lucas Pratto 12
Lucas
Pratto
  • Entrenador
  • 0
    Hernan Caputto
  • Suplentes
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 3
    Manuel Fernandez
  • 6
    Dylan Glaby
  • 9
    Nicolas Johansen
  • 14
    Salvador Cordero
  • 20
    Martin Mundaca
  • 26
    Lukas Soza
  • 28
    Sebastian Cabrera
  • 30
    Benjamin Chandia
Palestino
4-1-4-1
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Jose Bizama 16
Jose
Bizama
Antonio Ceza 4
Antonio
Ceza
Dilan Zuniga 28
Dilan
Zuniga
Julian Fernandez 5
Julian
Fernandez
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Jonathan Benitez 11
Jonathan
Benitez
Ronnie Fernandez 9
Ronnie
Fernandez
  • Entrenador
  • 0
    Cristian Munoz
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 30
    Ian Alegria
  • 19
    Nelson Da Silva
  • 2
    Vicente Espinoza
  • 23
    Jason Leon
  • 8
    Nicolas Meza
  • 3
    Enzo Roco
  • 24
    Dilan Salgado
  • 20
    Gonzalo Tapia
15
Faltas Cometidas
14
1
Fuera de Juego
1
35
Posesión de Balón
65
1
Tarjetas Amarillas
4
2
Tiros Fuera
2
6
Tiros a Puerta
4
6
Corners
4
1
Tarjetas Rojas
0
9
Saques de Portería
2
0
Penaltis
0
15
Tiros Libres
16
3
Paradas
3
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
3
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
1
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
3
4
Corners 1ª Mitad
3
2
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
8
Faltas Cometidas 2ª Mitad
10
Últimos enfrentamientos
COQ PAL 07/02/2026
PAL 1 – 2 COQ 08/11/2025
COQ 0 – 0 PAL 24/05/2025
PAL 2 – 0 COQ 06/10/2024
PAL 0 – 0 COQ 06/06/2024

🔍 Cómo queda Coquimbo Unido y Palestino en la tabla

Con este triunfo, Coquimbo Unido suma 3 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla en el arranque del torneo, mientras que Palestino sigue sin despegar, acumulando dudas futbolísticas tras dos fechas. El resultado reafirma el buen momento de los Piratas como locales y deja señales de alerta en el cuadro árabe, especialmente en defensa.

📊 Tabla de posiciones – Campeonato Nacional 2026

#ClubPJGEPGFGCDGPts
1Audax Italiano211030+34
2Deportes Limache110031+23
3Coquimbo Unido210132+13
4O’Higgins110021+13
5U. La Calera110010+13
6Cobresal110010+13
7Univ. de Concepción210113-23
8U. Católica10102201
9La Serena10102201
10Ñublense10101101
11U. de Chile10100001
12Palestino201124-21
13Deportes Concepción100112-10
14Huachipato100101-10
14Everton100101-10
16Colo Colo100113-20

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo Unido y Palestino?

Coquimbo Unido
🆚 La Serena
📆 Sábado 14 de febrero
🕛 12:00 horas

Palestino
🆚 Universidad de Chile
📆 Viernes 13 de febrero
🕣 20:30 horas

Ambos partidos serán válidos por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026.

📰 En resumen

  • Coquimbo Unido venció 3-1 a Palestino en la Fecha 2
  • Goles de Guido Vadalá, Luis Riveros y Manuel “Toto” Fernández
  • Los Piratas jugaron con uno menos desde el minuto 40
  • Expulsión clave de Elvis Hernández tras VAR
  • Triunfo que afirma a Coquimbo y complica a Palestino