Coquimbo Unido hizo pesar su localía y dio un golpe de autoridad en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026. En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, los Piratas vencieron 3-1 a Palestino en un partido que tuvo de todo: goles rápidos, una expulsión que cambió el desarrollo y un cierre letal cuando el rival estaba en su mejor momento.

El equipo aurinegro resolvió gran parte del trámite en el primer tiempo con dos golpes certeros antes de la media hora. A los 19 minutos, Guido Vadalá recuperó en campo rival y, pese al escaso ángulo, sacó un remate preciso para abrir la cuenta. Luego, a los 33’, Luis Riveros amplió la ventaja con una fina definición de borde externo tras asistencia de Juan Cornejo, coronando un arranque dominante del local.

El partido cambió por completo antes del descanso con la expulsión de Elvis Hernández, lo que obligó a Coquimbo Unido a resistir con uno menos durante todo el segundo tiempo. Palestino empujó con insistencia y generó claras ocasiones, pero se encontró una y otra vez con Diego Sánchez, figura clave para sostener la ventaja.

Cuando el descuento parecía inevitable, llegó al 73’ a través de Nelson Da Silva, quien apareció sin marca para anotar su primer gol con Palestino y poner el 2-1 parcial. Sin embargo, la reacción pirata fue inmediata: apenas dos minutos después, Manuel “Toto” Fernández apareció en un tiro de esquina y decretó el 3-1 definitivo, apagando cualquier intento de remontada del cuadro árabe.

⚽ Los goles de Coquimbo Unido vs Palestino

19’ | 1-0 – Guido Vadalá

El argentino recuperó en zona alta y, pese al poco ángulo, sacó un remate preciso para abrir la cuenta.

🟡⚫⚽ ¡Celebración del monarca!



Coquimbo Unido se va adelante ante Palestino con esta certera definición de Guido Vadalá, para que los de Hernán Caputto tomen la ventaja en este #MatchdaySábado.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en… pic.twitter.com/s0wff1pHAc — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 7, 2026

33’ | 2-0 – Luis Riveros

Definición de borde externo tras asistencia de Juan Cornejo, en una jugada colectiva que desarmó a la defensa árabe.

🟡⚫🔥 Los Piratas se encienden



Tremendo centro y mejor definición para que Coquimbo Unido se ponga 2-0 sobre Palestino en este #MatchdaySábado, gracias al tanto de Luis Riveros.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/wouKVOTnQr — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 7, 2026

El momento clave llegó al minuto 40, cuando Elvis Hernández fue expulsado tras revisión en el VAR. El juez Fernando Véjar mostró tarjeta roja directa por una infracción sobre Dilan Zúñiga, obligando a Coquimbo Unido a replantear el partido con uno menos durante todo el segundo tiempo.

🧐🟥❌ ¿Estuvo en lo correcto el árbitro?



Parecía que Coquimbo Unido iba a tener una jornada tranquila en este #MatchdaySábado ante Palestino tras tomar ventaja de 2-0, pero esta expulsión de Elvis Hernández complica al monarca.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete… pic.twitter.com/TKuVINC1wx — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 7, 2026

73’ | 2-1 – Nelson Da Silva (Palestino)

El delantero apareció solo en el área para marcar su primer gol con la camiseta árabe y acortar distancias.

🐫🇵🇸⚽ Así fue el descuento Árabe



La visita encontró su tanto por medio de Nelson Da Silva, quien apareció oportunamente dentro del área en este #MatchdaySábado.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/YT1sqgn2BM — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 7, 2026

75’ | 3-1 – Manuel “Toto” Fernández

Golpe inmediato tras el descuento: el volante apareció en un córner y sentenció el partido para el campeón del fútbol chileno.

🟡⚫✅ El tanto que calma las aguas



Manuel Fernández aprovechó la pelota parada, una de las fortalezas de Coquimbo Unido, que encamina su primer triunfo en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026 en este #MatchdaySábado.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/dxyWTml2Xf — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 7, 2026

📊 Estadísticas de Coquimbo Unido vs Palestino

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Coquimbo Unido Descanso : 2 0 Finalizado Palestino Guido Vadala 19′

Luis Riveros 34′

Manuel Fernandez 76′ Sebastian Galani 77′ Elvis Hernandez 41′ Gonzalo Tapia 73′ Jonathan Benitez 8′

Jonathan Benitez 8′ Jason Leon 48′

Jason Leon 48′ Ronnie Fernandez 83′

Ronnie Fernandez 83′ Jose Bizama 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 2 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Jose Bizama 83 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Ronnie Fernandez 77 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Sebastian Galani 76 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Juan Cornejo 76 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Manuel Fernandez 73 ‘ Palestino Asistencia : Ian Alegria 73 ‘ Palestino Gol regular : Gonzalo Tapia 71 ‘ Palestino Sustitución entra : Ian Alegria 71 ‘ Palestino Sustitución sale : Bryan Carrasco 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Nicolas Johansen 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Luis Riveros 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Sebastian Cabrera 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Guido Vadala 60 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Benjamin Chandia 60 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Lucas Pratto 60 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Dylan Glaby 60 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo 48 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Jason Leon 45 + 3 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Manuel Fernandez 45 + 3 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Dixon Pereira 46 ‘ Palestino Sustitución entra : Nelson Da Silva 46 ‘ Palestino Sustitución sale : Jonathan Benitez 46 ‘ Palestino Sustitución entra : Enzo Roco 46 ‘ Palestino Sustitución sale : Antonio Ceza 46 ‘ Palestino Sustitución entra : Gonzalo Tapia 46 ‘ Palestino Sustitución sale : Francisco Montes 46 ‘ Palestino Sustitución entra : Jason Leon 46 ‘ Palestino Sustitución sale : Ian Garguez 41 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta roja : Elvis Hernandez 34 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Juan Cornejo 34 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Luis Riveros 19 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Guido Vadala 8 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Jonathan Benitez [ +2 ‘ ] Amonestación para Jose Bizama. Amonestación para Ronnie Fernandez. Amonestación para Sebastian Galani. Asistencia de Juan Cornejo en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Manuel Fernandez! Asistencia de Ian Alegria en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gonzalo Tapia! Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Ian Alegria. Cambio: se retira Luis Riveros y entra en su lugar Nicolas Johansen. Cambio: se retira Guido Vadala y entra en su lugar Sebastian Cabrera. Cambio: se retira Lucas Pratto y entra en su lugar Benjamin Chandia. Cambio: se retira Alejandro Maximiliano Camargo y entra en su lugar Dylan Glaby. Amonestación para Jason Leon. Cambio: se retira Jonathan Benitez y entra en su lugar Nelson Da Silva. Cambio: se retira Antonio Ceza y entra en su lugar Enzo Roco. Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Gonzalo Tapia. Cambio: se retira Ian Garguez y entra en su lugar Jason Leon. Ya en juego el segundo tiempo. [ +9 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +3 ‘ ] Cambio: se retira Dixon Pereira y entra en su lugar Manuel Fernandez. ¡EXPULSADO! – ¡Elvis Hernandez ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Asistencia de Juan Cornejo en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Luis Riveros! ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Guido Vadala! Amonestación para Jonathan Benitez. El árbitro da inicio al encuentro. Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 13 Diego

Sanchez 5 Dylan

Escobar 4 Elvis

Hernandez 2 Benjamin

Gazzolo 16 Juan

Cornejo 8 Alejandro

Maximiliano

Camargo 7 Sebastian

Galani 27 Luis

Riveros 10 Guido

Vadala 31 Dixon

Pereira 12 Lucas

Pratto Entrenador

0 Hernan Caputto

Suplentes

1 Gonzalo Flores



3 Manuel Fernandez



6 Dylan Glaby



9 Nicolas Johansen



14 Salvador Cordero



20 Martin Mundaca



26 Lukas Soza



28 Sebastian Cabrera



30 Benjamin Chandia

Palestino Palestino 4-1-4-1 25 Sebastian

Perez 29 Ian

Garguez 16 Jose

Bizama 4 Antonio

Ceza 28 Dilan

Zuniga 5 Julian

Fernandez 7 Bryan

Carrasco 18 Sebastian

Gallegos 15 Francisco

Montes 11 Jonathan

Benitez 9 Ronnie

Fernandez Entrenador

0 Cristian Munoz

Suplentes

1 Sebastian Salas



30 Ian Alegria



19 Nelson Da Silva



2 Vicente Espinoza



23 Jason Leon



8 Nicolas Meza



3 Enzo Roco



24 Dilan Salgado



20 Gonzalo Tapia

15 Faltas Cometidas 14 1 Fuera de Juego 1 35 Posesión de Balón 65 1 Tarjetas Amarillas 4 2 Tiros Fuera 2 6 Tiros a Puerta 4 6 Corners 4 1 Tarjetas Rojas 0 9 Saques de Portería 2 0 Penaltis 0 15 Tiros Libres 16 3 Paradas 3 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 3 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 1 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 3 4 Corners 1ª Mitad 3 2 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 7 Faltas Cometidas 1ª Mitad 4 8 Faltas Cometidas 2ª Mitad 10 Últimos enfrentamientos COQ – PAL 07/02/2026 PAL 1 – 2 COQ 08/11/2025 COQ 0 – 0 PAL 24/05/2025 PAL 2 – 0 COQ 06/10/2024 PAL 0 – 0 COQ 06/06/2024

🔍 Cómo queda Coquimbo Unido y Palestino en la tabla

Con este triunfo, Coquimbo Unido suma 3 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla en el arranque del torneo, mientras que Palestino sigue sin despegar, acumulando dudas futbolísticas tras dos fechas. El resultado reafirma el buen momento de los Piratas como locales y deja señales de alerta en el cuadro árabe, especialmente en defensa.

📊 Tabla de posiciones – Campeonato Nacional 2026

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Audax Italiano 2 1 1 0 3 0 +3 4 2 Deportes Limache 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 Coquimbo Unido 2 1 0 1 3 2 +1 3 4 O’Higgins 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 U. La Calera 1 1 0 0 1 0 +1 3 6 Cobresal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Univ. de Concepción 2 1 0 1 1 3 -2 3 8 U. Católica 1 0 1 0 2 2 0 1 9 La Serena 1 0 1 0 2 2 0 1 10 Ñublense 1 0 1 0 1 1 0 1 11 U. de Chile 1 0 1 0 0 0 0 1 12 Palestino 2 0 1 1 2 4 -2 1 13 Deportes Concepción 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Huachipato 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Everton 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Colo Colo 1 0 0 1 1 3 -2 0

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo Unido y Palestino?

Coquimbo Unido

🆚 La Serena

📆 Sábado 14 de febrero

🕛 12:00 horas

Palestino

🆚 Universidad de Chile

📆 Viernes 13 de febrero

🕣 20:30 horas

Ambos partidos serán válidos por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026.

📰 En resumen