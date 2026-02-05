No todo es alegría en Coquimbo Unido tras levantar la Supercopa ante Universidad Católica. Según información revelada este jueves, el “Barbón” enfrenta un complejo escenario interno que podría terminar con la salida anticipada de Matías Fracchia, defensor que arribó al club en diciembre de 2025 y que hoy estaría fuera de la consideración del cuerpo técnico y la dirigencia.

El zaguero, que apenas suma 77 minutos en cancha, habría protagonizado una situación interna que quebró la confianza del vestuario en la antesala de uno de los partidos más importantes en la historia reciente del club, episodio que terminó por acelerar la decisión de buscar una salida para el jugador.

🚪 ¿Por qué Coquimbo Unido busca la salida de Matías Fracchia?

El quiebre se habría originado en la previa de la final de la Supercopa, disputada en Viña del Mar. Matías Fracchia no fue citado para el encuentro ante Universidad Católica, y según reportess de Mi Radio, esta decisión marcó un punto de inflexión en su relación con el club.

La determinación técnica no cayó bien en el defensor, quien —de acuerdo a la información disponible— optó por no viajar con la delegación. Este gesto generó un profundo malestar tanto en el plantel como en el cuerpo técnico de Coquimbo Unido, que interpretaron la situación como una señal negativa en un momento clave de la temporada.

⚠️ ¿Qué pasará con el contrato de Matías Fracchia en Coquimbo Unido?

El escenario actual apunta a una salida anticipada. En Coquimbo Unido la prioridad pasa por descomprimir el ambiente interno y encarar los desafíos de la temporada 2026 sin focos de conflicto al interior del camarín.

Bajo ese contexto, la dirigencia ya estaría gestionando las fórmulas contractuales para concretar la desvinculación de Matías Fracchia, quien arribó al club el 16 de diciembre de 2025 y que, tras este episodio, podría cerrar un paso breve y controvertido por la institución aurinegra.

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo Unido y estará Matías Fracchia?

El cuadro “Pirata” deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en su próximo desafío por el Campeonato Nacional. Coquimbo Unido volverá a la cancha este sábado 7 de febrero, cuando enfrente a Palestino en su regreso al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, luego de la consagración en la Supercopa.

De cara a ese compromiso, Matías Fracchia no será considerado en la citación, ratificando la postura del cuerpo técnico y la directiva de mantenerlo al margen del plantel mientras se resuelve su eventual desvinculación de la institución.