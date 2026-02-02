El fútbol chileno tiene esa capacidad única de ofrecer momentos que nadie espera. El duelo de Palestino vs Ñublense, válido por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, parecía encaminarse por el libreto clásico: partido tenso, marcador cerrado y un penal que podía romper el equilibrio.

Pero el guión se desordenó por completo. Mientras el juez Mario Sepúlveda señalaba el punto penal y la transmisión ajustaba cámaras, la atención del mundo futbolero empezó a desviarse lentamente hacia la tribuna ubicada detrás del arco. Lo que debía ser un instante de máxima concentración terminó convertido en otra cosa.

⚽ El penal pasó a segundo plano y La Cisterna lo confirmó

El reloj marcaba el minuto 34 cuando Palestino tuvo la gran opción desde los doce pasos. Bryan Carrasco tomó el balón, respiró hondo y se preparó para ejecutar. En paralelo, un hincha de Ñublense decidió entrar en la historia con un gesto conocido como “cara pálida”, justo cuando las cámaras estaban en vivo.

La imagen fue imposible de esquivar. La transmisión oficial lo captó y las redes hicieron el resto: mientras el arquero chillanejo se vestía de héroe atajando el penal, el video del mítico gesto ya circulaba en X, Instagram y Whatsapp.

