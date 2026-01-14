El mercado de pases del fútbol chileno empieza a mostrar movimientos de alto impacto. Uno de ellos tiene como protagonista a Ignacio Jeraldino, delantero que viene de una temporada compleja, marcada por el descenso y por un cierre de ciclo que parecía inevitable.

El atacante decidió no estancarse en el golpe deportivo que recibió Unión Española y optó por un cambio rápido de escenario. Su nombre comenzó a circular con fuerza en el sur del país, donde un club de Primera buscaba resolver una vacante clave en ataque.

⚽ Ignacio Jeraldino y un giro inesperado en el mercado

Según información de AS Chile, el nuevo paso de Ignacio Jeraldino apunta a Ñublense, elenco que necesitaba renovar su referencia ofensiva tras la salida de su centrodelantero, Patricio Rubio. La operación se dio como un movimiento cruzado entre clubes, una especie de ajuste fino que dejó conformes a ambas partes.

Mientras el atacante deja atrás su etapa en Unión Española, en Chillán ven en él a un jugador con recorrido, experiencia reciente y hambre de revancha. No llega como apuesta, sino como una pieza lista para competir desde el arranque y asumir presión.