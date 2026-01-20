La planificación de la pretemporada de Ñublense sufrió un vuelco total en las últimas horas. La grave contingencia que afecta a la zona sur obligó a la dirigencia a tomar una drástica determinación respecto al esperado evento que se realizaría este jueves en el Nelson Oyarzún.

El fútbol pasó a segundo plano en Chillán. A través de un comunicado oficial, el club confirmó el destino de la jornada de presentación, explicando las razones de fuerza mayor que impiden llevar a cabo el cronograma original y enviando un claro mensaje a la comunidad.

🛑 Se cancela oficialmente por emergencia

Lo que estaba preparado para ser una jornada de celebración y reencuentro, finalmente no ocurrirá. El club chillanejo oficializó la cancelación total de la “Noche Roja”, evento en el que presentarían a su plantel 2026 y estrenarían su nueva indumentaria ante los fanáticos.

El cronograma estipulaba que este jueves 22 de enero, el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún abriría sus puertas para recibir el duelo amistoso ante Rangers de Talca. Sin embargo, la directiva optó por suspender todo tipo de festividad, entendiendo que el contexto regional no permite distracciones ni celebraciones masivas mientras la emergencia siga activa a pocos kilómetros de la ciudad y con tantas familias sufriendo.

🤝 El argumento del club ante la tragedia

La medida se fundamenta en la grave situación de los incendios forestales que azotan a las regiones de Ñuble y Biobío. A través de sus canales oficiales, el club explicó que priorizaron el respeto por el dolor de la comunidad por sobre lo deportivo.

“Esta determinación responde a un criterio de responsabilidad y empatía frente a la compleja situación que viven numerosas familias, así como al trabajo que actualmente desarrollan los equipos de emergencia y autoridades”, se lee en el comunicado público.

📝 Comunicado oficial: Noche Roja pic.twitter.com/EgbBxh6SiN — Deportivo Ñublense (@nublenseSADP) January 20, 2026

Además, la institución envió un mensaje de apoyo a quienes combaten el fuego: “Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas y valoramos profundamente la labor de bomberos, brigadistas y personal de apoyo”. De esta forma, el fútbol en Chillán entra en pausa obligada, sumándose a las muestras de solidaridad que exige el momento país.