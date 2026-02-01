Palestino y Ñublense se enfrentan este domingo 1 de febrero a las 20:30 horas en el marco de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna y marcará el cierre de la jornada sabatina del fútbol chileno.

Ambos equipos llegan a este cruce con la misión de sumar desde el arranque del torneo, en un duelo que históricamente ha sido parejo y con goles. En La Cisterna esperan un buen marco de público para acompañar a los árabes en su estreno como local.

📡 ¿Quién transmite en vivo Palestino vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium.
  • 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
  • 🖥️ Además, podrás conocer todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 1
Palestino
01/02/2026 20:30
1
0
Primera parte
Atlético Ñublense
  • 29′
  • Matias Plaza 3′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
29 ‘
Palestino
Gol regular :
3 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Matias Plaza
G O O O O O O L – marca el Palestino.
Amonestación para Matias Plaza.
El árbitro da inicio al encuentro.
Palestino
4-3-3
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Jose Bizama 16
Jose
Bizama
Fernando Meza 6
Fernando
Meza
Dilan Zuniga 28
Dilan
Zuniga
Julian Fernandez 5
Julian
Fernandez
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Joe Abrigo 14
Joe
Abrigo
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Ronnie Fernandez 9
Ronnie
Fernandez
Jonathan Benitez 11
Jonathan
Benitez
  • Entrenador
  • 0
    Cristian Munoz
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 2
    Vicente Espinoza
  • 4
    Antonio Ceza
  • 15
    Francisco Montes
  • 19
    Nelson Da Silva
  • 20
    Gonzalo Tapia
  • 23
    Jason Leon
  • 24
    Dilan Salgado
  • 8
    Nicolas Meza
Atlético Ñublense
4-3-3
Nicola Perez 1
Nicola
Perez
Diego Sanhueza 16
Diego
Sanhueza
Pablo Calderon 6
Pablo
Calderon
Osvaldo Bosso 4
Osvaldo
Bosso
Jovany Campusano 14
Jovany
Campusano
Lorenzo Reyes 21
Lorenzo
Reyes
Matias Plaza 10
Matias
Plaza
Manuel Rivera 28
Manuel
Rivera
Ignacio Jeraldino 20
Ignacio
Jeraldino
Lucas Molina 11
Lucas
Molina
Gabriel Graciani 8
Gabriel
Graciani
  • Entrenador
  • 0
    Juan Jose Ribera
  • Suplentes
  • 25
    Hernan Munoz
  • 3
    Carlos Salomon
  • 7
    Fernando Ovelar
  • 9
    Franco Rami
  • 13
    Daniel Saavedra
  • 15
    Sebastian Valencia
  • 18
    Diego Cespedes
  • 22
    Alex Valdes
  • 19
    Ignacio Tapia
4
Faltas Cometidas
3
0
Fuera de Juego
2
53
Posesión de Balón
47
0
Tarjetas Amarillas
1
2
Tiros Fuera
1
2
Tiros a Puerta
0
2
Corners
5
0
Tarjetas Rojas
0
2
Saques de Portería
2
0
Penaltis
0
5
Tiros Libres
0
0
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
2
Corners 1ª Mitad
5
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
Últimos enfrentamientos
ATL 1 – 0 PAL 16/08/2025
PAL 2 – 0 ATL 16/03/2025
ATL 1 – 1 PAL 01/09/2024
ATL 0 – 2 PAL 14/04/2024
ATL 1 – 1 PAL 11/11/2023

⏰¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Ñublense?

El partido Palestino vs Ñublense se jugará este domingo 1 de febrero, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

  • 🗓 Fecha: Domingo 1 de febrero
  • 🕣 Hora: 20:30 horas
  • 🏟 Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna

🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Ñublense

  • Árbitro: Mario Salvo.
  • 1er asistente: Claudio Urrutia.
  • 2da asistente: Leslie Vásquez.
  • Cuarto árbitro: Juan Lara.
  • VAR: Fernando Véjar.
  • AVAR: Diego Gamboa.

🟢 Formación de Palestino

Formación: Sebastián Salas; Dylan Zúñiga, José Bizama, Fernando Meza, Julián Fernández; Francisco Montes, Ian Garguez; Brayan Carrasco, Joe Abrigo, Sebastián Gallegos; Jonathan Benítez.

DT: Cristián Muñoz.

🔴 Formación de Ñublense vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Formación: Nicola Pérez; Osvaldo Bosso, Jovany Campusano, Pablo Calderón, Diego Sanhueza; Lucas Molina, Lorenzo Reyes, Matías Plaza; Gabriel Graciani, Manuel Rivera e Ignacio Jeraldino.

DT: Juan José Ribera.