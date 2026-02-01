Palestino y Ñublense se enfrentan este domingo 1 de febrero a las 20:30 horas en el marco de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna y marcará el cierre de la jornada sabatina del fútbol chileno.

Ambos equipos llegan a este cruce con la misión de sumar desde el arranque del torneo, en un duelo que históricamente ha sido parejo y con goles. En La Cisterna esperan un buen marco de público para acompañar a los árabes en su estreno como local.

📡 ¿Quién transmite en vivo Palestino vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🖥️ Además, podrás conocer todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Palestino 1 0 Primera parte Atlético Ñublense 29′ Matias Plaza 3′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 29 ‘ Palestino Gol regular : 3 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : Matias Plaza G O O O O O O L – marca el Palestino. Amonestación para Matias Plaza. El árbitro da inicio al encuentro. Palestino Palestino 4-3-3 25 Sebastian

Perez 29 Ian

Garguez 16 Jose

Bizama 6 Fernando

Meza 28 Dilan

Zuniga 5 Julian

Fernandez 18 Sebastian

Gallegos 14 Joe

Abrigo 7 Bryan

Carrasco 9 Ronnie

Fernandez 11 Jonathan

Benitez Entrenador

0 Cristian Munoz

Suplentes

1 Sebastian Salas



2 Vicente Espinoza



4 Antonio Ceza



15 Francisco Montes



19 Nelson Da Silva



20 Gonzalo Tapia



23 Jason Leon



24 Dilan Salgado



8 Nicolas Meza

Atlético Ñublense Atlético Ñublense 4-3-3 1 Nicola

Perez 16 Diego

Sanhueza 6 Pablo

Calderon 4 Osvaldo

Bosso 14 Jovany

Campusano 21 Lorenzo

Reyes 10 Matias

Plaza 28 Manuel

Rivera 20 Ignacio

Jeraldino 11 Lucas

Molina 8 Gabriel

Graciani Entrenador

0 Juan Jose Ribera

Suplentes

25 Hernan Munoz



3 Carlos Salomon



7 Fernando Ovelar



9 Franco Rami



13 Daniel Saavedra



15 Sebastian Valencia



18 Diego Cespedes



22 Alex Valdes



19 Ignacio Tapia

4 Faltas Cometidas 3 0 Fuera de Juego 2 53 Posesión de Balón 47 0 Tarjetas Amarillas 1 2 Tiros Fuera 1 2 Tiros a Puerta 0 2 Corners 5 0 Tarjetas Rojas 0 2 Saques de Portería 2 0 Penaltis 0 5 Tiros Libres 0 0 Paradas 1 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 2 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 2 Corners 1ª Mitad 5 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 Últimos enfrentamientos ATL 1 – 0 PAL 16/08/2025 PAL 2 – 0 ATL 16/03/2025 ATL 1 – 1 PAL 01/09/2024 ATL 0 – 2 PAL 14/04/2024 ATL 1 – 1 PAL 11/11/2023

⏰¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Ñublense?

El partido Palestino vs Ñublense se jugará este domingo 1 de febrero, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

🗓 Fecha: Domingo 1 de febrero

🕣 Hora: 20:30 horas

🏟 Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna

🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Ñublense

Árbitro: Mario Salvo.

1er asistente: Claudio Urrutia.

2da asistente: Leslie Vásquez.

Cuarto árbitro: Juan Lara.

VAR: Fernando Véjar.

AVAR: Diego Gamboa.

🟢 Formación de Palestino

Formación: Sebastián Salas; Dylan Zúñiga, José Bizama, Fernando Meza, Julián Fernández; Francisco Montes, Ian Garguez; Brayan Carrasco, Joe Abrigo, Sebastián Gallegos; Jonathan Benítez.

DT: Cristián Muñoz.

🔴 Formación de Ñublense vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Formación: Nicola Pérez; Osvaldo Bosso, Jovany Campusano, Pablo Calderón, Diego Sanhueza; Lucas Molina, Lorenzo Reyes, Matías Plaza; Gabriel Graciani, Manuel Rivera e Ignacio Jeraldino.

DT: Juan José Ribera.