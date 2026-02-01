Palestino y Ñublense se enfrentan este domingo 1 de febrero a las 20:30 horas en el marco de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna y marcará el cierre de la jornada sabatina del fútbol chileno.
Ambos equipos llegan a este cruce con la misión de sumar desde el arranque del torneo, en un duelo que históricamente ha sido parejo y con goles. En La Cisterna esperan un buen marco de público para acompañar a los árabes en su estreno como local.
📡 ¿Quién transmite en vivo Palestino vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- 🖥️ Además, podrás conocer todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
- 29′
- Matias Plaza 3′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Perez
Garguez
Bizama
Meza
Zuniga
Fernandez
Gallegos
Abrigo
Carrasco
Fernandez
Benitez
- Entrenador
-
0Cristian Munoz
- Suplentes
-
1Sebastian Salas
-
2Vicente Espinoza
-
4Antonio Ceza
-
15Francisco Montes
-
19Nelson Da Silva
-
20Gonzalo Tapia
-
23Jason Leon
-
24Dilan Salgado
-
8Nicolas Meza
Perez
Sanhueza
Calderon
Bosso
Campusano
Reyes
Plaza
Rivera
Jeraldino
Molina
Graciani
- Entrenador
-
0Juan Jose Ribera
- Suplentes
-
25Hernan Munoz
-
3Carlos Salomon
-
7Fernando Ovelar
-
9Franco Rami
-
13Daniel Saavedra
-
15Sebastian Valencia
-
18Diego Cespedes
-
22Alex Valdes
-
19Ignacio Tapia
⏰¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Ñublense?
El partido Palestino vs Ñublense se jugará este domingo 1 de febrero, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.
- 🗓 Fecha: Domingo 1 de febrero
- 🕣 Hora: 20:30 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna
🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Ñublense
- Árbitro: Mario Salvo.
- 1er asistente: Claudio Urrutia.
- 2da asistente: Leslie Vásquez.
- Cuarto árbitro: Juan Lara.
- VAR: Fernando Véjar.
- AVAR: Diego Gamboa.
🟢 Formación de Palestino
Formación: Sebastián Salas; Dylan Zúñiga, José Bizama, Fernando Meza, Julián Fernández; Francisco Montes, Ian Garguez; Brayan Carrasco, Joe Abrigo, Sebastián Gallegos; Jonathan Benítez.
DT: Cristián Muñoz.
🔴 Formación de Ñublense vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026
Formación: Nicola Pérez; Osvaldo Bosso, Jovany Campusano, Pablo Calderón, Diego Sanhueza; Lucas Molina, Lorenzo Reyes, Matías Plaza; Gabriel Graciani, Manuel Rivera e Ignacio Jeraldino.
DT: Juan José Ribera.