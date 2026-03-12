El rol de Arturo Vidal en Colo Colo volvió a instalar el debate. Tras su actuación como líbero ante Audax Italiano, Fernando Ortiz analiza mantener al “Rey” en la última línea. La decisión podría cambiar el funcionamiento del Cacique antes del duelo con Huachipato.

Colo Colo y el nuevo rol que analiza Fernando Ortiz para Arturo Vidal

Colo Colo encontró una solución inesperada con Arturo Vidal. Tras su actuación como líbero en el triunfo ante Audax Italiano, el técnico Fernando Ortiz analiza seriamente mantener al “Rey” en la última línea para protegerlo del desgaste del mediocampo.

La decisión podría marcar un cambio importante en el rol del histórico volante albo. A sus 38 años, Vidal enfrenta una etapa distinta en su carrera. Su liderazgo y lectura de juego siguen intactos, pero el cuerpo técnico del Cacique evalúa si su mejor aporte hoy está más cerca del arco propio que del área rival.

¿Vidal será líbero titular en Colo Colo vs Huachipato?

La principal incógnita en la formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato pasa por la ubicación de Arturo Vidal. Ante Audax Italiano, el bicampeón de América jugó como último hombre en una línea de tres defensores, una posición que le permitió ordenar la salida desde el fondo y tener la cancha de frente.

Si Fernando Ortiz decide repetir esa fórmula, el mediocampo albo deberá reorganizarse para compensar la ausencia del “Rey” en la zona central.

¿Qué gana Colo Colo con Arturo Vidal como líbero?

El movimiento tiene una lógica táctica clara. Ubicado en la última línea, Vidal evita los duelos de velocidad en campo abierto y reduce el desgaste físico que implica jugar como volante mixto.

Desde esa posición puede explotar mejor su visión de juego, liderazgo y capacidad para iniciar ataques con pases largos, además de ordenar a los centrales que lo acompañan. Para el cuerpo técnico, esa variante permite mantener su jerarquía sin exigirle el despliegue que demanda el mediocampo.

El debate que se instaló: ¿puede Vidal seguir jugando de volante?

La discusión también llegó al análisis futbolero. El periodista Francisco Eguiluz respaldó la decisión de retrasar al jugador.

“A mí me encantó Vidal de líbero. Tiene cancha de frente y ya no tiene la velocidad para jugar en el medio”, señaló en el programa Todo es Cancha. Para varios analistas, este cambio puede permitir que Colo Colo aproveche la experiencia del jugador sin exponerlo físicamente en el mediocampo

En resumen

• Arturo Vidal jugó como líbero ante Audax Italiano.

• Fernando Ortiz analiza mantenerlo en esa posición.

• El cambio busca protegerlo del desgaste del mediocampo.

• Francisco Eguiluz respalda el movimiento táctico.

• Colo Colo enfrenta a Huachipato el lunes.

Sigue toda la cobertura de Colo Colo, el debate táctico sobre Arturo Vidal y la previa del duelo ante Huachipato en AlAireLibre.cl.