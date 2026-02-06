Coquimbo Unido vuelve al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso con una mezcla incómoda de urgencia y expectativa. El campeón vigente del fútbol chileno regresa a casa tras un estreno que cortó su envión y lo obliga a reaccionar rápido en el arranque del Campeonato Nacional 2026.
Al frente estará Palestino, un rival que suele incomodar y que llega con confianza tras sumar en la primera fecha. El duelo no solo mide al monarca contra un animador habitual del torneo, sino que pone sobre la mesa una pregunta que empieza a incomodar en el puerto: ¿fue solo un tropiezo o una señal de alerta temprana?
📺 ¿Quién transmite Coquimbo vs Palestino EN VIVO?
El partido entre Coquimbo Unido y Palestino será transmitido EN VIVO por televisión y streaming en Chile.
Señales confirmadas:
- TNT Sports Premium (TV)
- HBO Max (streaming)
👉 Para verlo online necesitas una suscripción activa a HBO Max o tener contratado TNT Sports Premium con tu cableoperador.
⏰ ¿A qué hora juegan Coquimbo vs Palestino por la Fecha 2?
- 📆 Sábado 7 de febrero de 2026
- ⏰ 12:00 horas (Chile)
- 🏟️ Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso
- 🏆 Fecha 2 – Campeonato Nacional 2026
💻 ¿Dónde ver Coquimbo vs Palestino EN VIVO online?
El encuentro se podrá seguir EN VIVO y ONLINE a través de:
- HBO Max (streaming oficial)
- TNT Sports Premium (señal televisiva)
🎁 ¿Dónde ver GRATIS Coquimbo vs Palestino?
Además de la transmisión oficial, podrás seguir el partido GRATIS con cobertura completa en:
👉 AlAireLibre.cl
(minuto a minuto, incidencias, análisis editorial y reacciones desde el puerto)
⚓ ¿Cómo llega Coquimbo al partido ante Palestino?
El campeón vigente necesita respuestas. Coquimbo Unido arrancó el Campeonato Nacional 2026 con una caída por 1-0 ante Universidad de Concepción, un resultado que sorprendió y cortó una racha positiva que parecía sólida.
El contexto es particular: en 2025, los aurinegros no perdieron ningún partido como local, sumando 39 puntos en el Sánchez Rumoroso. A eso se sumó la obtención de la Supercopa, lo que elevó las expectativas. Por eso, el duelo ante Palestino aparece como una prueba inmediata para confirmar que lo del debut fue solo un accidente.
🕌 ¿Cómo llega Palestino al duelo en el Sánchez Rumoroso?
Palestino llega con un arranque más sereno. El elenco árabe inició el torneo sumando, respaldado por un funcionamiento que ya mostró solidez en la temporada pasada, donde clasificó a Copa Sudamericana.
El equipo dirigido desde La Cisterna sabe moverse bien en escenarios hostiles y buscará aprovechar cualquier duda del campeón para seguir sumando fuera de casa, algo que históricamente ha sabido hacer.
🧠 La formación de Coquimbo vs Palestino
El cuerpo técnico aurinegro mantendría la base, con ajustes puntuales tras el estreno.
Coquimbo Unido formaría con:
- Diego Sánchez;
- Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, J. Cornejo, Dylan Escobar;
- Sebastián Galani, Alejandro Camargo;
- Benjamín Chandía, G. Vadalá, Nicolás Johansen;
- Mundaca.
🧩 La formación de Palestino vs Coquimbo
Palestino repetiría el esquema que le permitió competir en la primera fecha, con posibles ajustes por sanción.
Palestino alinearía con:
- Sebastián Pérez;
- Ian Garguez, José Bizama, Jason León, Dilan Zúñiga;
- Julián Fernández, Sebastián Gallegos, Joe Abrigo;
- Jonathan Benítez, Ronnie Fernández, B. Carrasco.
