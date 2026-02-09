La teleserie del mercado de pases en el norte llegó a su fin, y con final feliz para los Piratas. Tras días de incertidumbre, Coquimbo Unido abrochó el retorno de uno de sus goleadores más queridos: Rodrigo Holgado.

El artillero argentino volverá a vestir la camiseta aurinegra durante la temporada 2026, en una operación que terminó de sellarse en las últimas horas luego del acuerdo total entre los clubes y la expresa voluntad del jugador de regresar al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

🤝 ¿Cómo se gestó el fichaje de Holgado a Coquimbo Unido?

La noticia era un secreto a voces que César Luis Merlo se encargó de adelantar hace varios días. El periodista argentino reveló que las negociaciones estaban muy avanzadas, anticipando el “sí” del delantero mucho antes de los comunicados oficiales.

La confirmación llegó por etapas. Primero fue Coquimbo Unido, que la noche del domingo sorprendió a sus hinchas al oficializar el fichaje en redes sociales, desatando la euforia en el puerto. Luego vino la ratificación desde Colombia: este lunes por la tarde, América de Cali publicó la despedida formal del atacante, cerrando así el círculo de una operación que ya había sido vaticinada.

📝 ¿Por cuánto tiempo llega Rodrigo Holgado a Coquimbo Unido?

El acuerdo se cerró bajo condiciones específicas entre ambas instituciones. Según la información oficial, el delantero llega en calidad de préstamo por seis meses desde América de Cali.

El vínculo se extiende hasta mediados de 2026, periodo en el que Holgado tendrá la misión inmediata de aportar jerarquía y gol en el área rival. La operación le permite al atacante reencontrarse con un entorno conocido, tras su paso por el fútbol colombiano, donde buscó sumar experiencia y nuevos desafíos internacionales.

⚽ ¿Cuándo podría redebutar Rodrigo Holgado en Coquimbo?

A la espera de la confirmación de que tenga los exámenes médicos aprobados y la firma ya estampada, Rodrigo Holgado se pondrá de inmediato bajo las órdenes del cuerpo técnico para ponerse a punto físicamente. Si bien el delantero llega con ritmo tras cumplir su pretemporada en Colombia, su estreno dependerá de cómo responda en los entrenamientos de esta semana.

Coquimbo Unido enfrentará este sábado 14 de febrero a Deportes La Serena en una nueva edición del clásico regional por el Campeonato Nacional 2026, duelo que asoma como la primera oportunidad para que el artillero pueda sumar sus primeros minutos en cancha. La ilusión ya está instalada en el puerto, donde esperan volver a gritar goles con su regreso.