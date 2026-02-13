Colo Colo no quiere repetir errores. El irregular inicio en el Campeonato Nacional 2026 —con la dura caída ante Deportes Limache y una victoria trabajada frente a Everton— dejó claro que el plantel necesita una pieza más en ofensiva. En Macul decidieron volver al mercado.

La prioridad está definida: un extremo derecho con desequilibrio inmediato. Y mientras algunos nombres aparecieron como alternativas, en las últimas horas surgió uno que ya estaría en etapa de negociaciones formales. Llega desde Europa, tiene 25 años y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

⚽ ¿Quién es el extremo que negocia Colo Colo como su último fichaje 2026?

El nombre que tomó ventaja es el del argentino Thiago Nuss, actualmente en el OFI Creta de la Primera División de Grecia.

Según información revelada por el periodista Marcelo González de Mega, existirían negociaciones avanzadas entre Blanco y Negro y el club griego. Incluso, se habla de un entendimiento encaminado para sellar su arribo antes del cierre del mercado.

El atacante de 25 años es diestro, juega como puntero derecho y viene con ritmo competitivo. En la presente temporada suma 23 partidos oficiales en Grecia, con siete goles y tres asistencias.

📊 ¿Cuáles son los números de Thiago Nuss en Grecia y por qué ilusiona a Colo Colo?

Su presente respalda el interés. En su primera temporada en el fútbol heleno (2024-2025) registró siete goles y cinco asistencias en 22 partidos. En la campaña actual acumula 15 encuentros y cinco tantos adicionales.

Además, en las últimas horas fue distinguido como Jugador de la Semana en la Primera División griega, reconocimiento individual que eleva aún más su cartel en medio de las tratativas.

El premio llega justo cuando en Chile se habla de negociaciones avanzadas para su posible incorporación al Cacique. En Macul valoran que no sea un futbolista fuera de ritmo ni en etapa de adaptación física.

🔄 ¿Por qué Colo Colo busca un extremo derecho en este mercado?

La necesidad es concreta. Cristián Zavala dejó el club rumbo a Coquimbo Unido y Marcos Bolados enfrenta una lesión de consideración. El sector quedó debilitado y Fernando Ortiz pidió variantes con uno contra uno y capacidad de gol.

Aníbal Mosa ya había adelantado que la intención es utilizar un cupo de extranjero. Nuss encaja en ese perfil: velocidad, desborde y experiencia internacional.

Blanco y Negro tiene plazo hasta el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas para inscribir refuerzos antes del inicio de la cuarta fecha. El reloj corre.

🌎 ¿Dónde jugó Thiago Nuss antes de llegar a Grecia?

Su carrera comenzó en Deportivo Español y luego pasó por:

Argentinos Juniors

Atlético Rafaela

Central Córdoba

OFI Creta (Grecia)

En Argentina mostró destellos, pero fue en Europa donde encontró continuidad y consolidación estadística. Su eventual llegada no sería una apuesta experimental, sino una incorporación respaldada por rendimiento reciente.

🚨 ¿Está cerrado el fichaje de Thiago Nuss en Colo Colo?

Por ahora, no hay anuncio oficial. Pero los reportes indican que el acuerdo estaría bien encaminado y que el jugador vería con buenos ojos volver a Sudamérica ante la opción alba. El interés existe. Las conversaciones avanzan. Y el margen de tiempo es corto.

🧾 En resumen

Colo Colo busca un extremo derecho como último refuerzo 2026.

Thiago Nuss, del OFI Creta, tomó la delantera.

Hay negociaciones avanzadas según reportes.

Fue elegido Jugador de la Semana en Grecia.

El plazo para inscribir refuerzos vence el 19 de febrero.

📣 Colo Colo se mueve en silencio… pero el nombre ya circula fuerte en Europa. ¿Será Thiago Nuss el último golpe del mercado albo? Sigue todas las novedades del Cacique en AlAireLibre.cl y entérate antes que nadie si el extremo prepara maletas rumbo a Macul.