Esta jornada arranca la tercera fecha del Campeonato Nacional, y con ello, comienza la cuenta regresiva para que cierre el libro de pases, por lo que los equipos tienen las horas contadas para abrochar nuevos fichajes.

El mercado cerrará el próximo jueves 19 de febrero, ad portas de la cuarta jornada del torneo. Si bien algunos equipos nacionales ya definieron sus planteles, otros esperan hasta último momento para sumar alguna incorporación.

En medio de esa situación hay jugadores que no encuentran club y siguen libres. Es el caso de dos ‘cortados’ por Colo Colo, quienes aún no saben dónde continuar sus carreras y cada vez tienen menos tiempo para firmar en algún equipo.

😮 El drama de dos ex Colo Colo en el mercado

Los futbolistas en cuestión son Óscar Opazo y Mauricio Isla, quienes finalizaron contrato a fines del 2025 con Colo Colo y no estaban en los planes de la institución, por lo que abandonaron definitivamente el Estadio Monumental.

En el caso de Opazo, aún no suma interesados en el fútbol chileno. El lateral se ofreció a Santiago Wanderers, club donde se formó y del cual es hincha, pero no obtuvo una respuesta favorable.

Otro de los equipos en los que sonó es Ñublense, pero finalmente el traspaso no se concretó y sigue sin encontrar equipo. Situación similar a la que vive Mauricio Isla, cuyo nombre ha sido asociado a distintos elencos del fútbol chileno, pero sin nada concreto.

Lamentablemente para ambos jugadores el tiempo no está a su favor, puesto que el libro de pases cierra el próximo jueves, por lo que solo les quedan algunos días para encontrar club en el fútbol chileno.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Everton?

Colo Colo, que aún no da por cerrado su plantel y no se descarta que lleguen nuevos refuerzos, se prepara para su próximo compromiso en el Campeonato Nacional.

Los albos recibirán este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas a Unión La Calera en el Estadio Nacional por la tercera fecha del torneo, donde irán en busca de su segundo triunfo consecutivo.

