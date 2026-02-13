Colo Colo amarró a su séptimo refuerzo para esta temporada 2026: las negociaciones están listas y solo falta la aprobación del directorio de Blanco y Negro, lo que es una formalidad.

Se trata de un delantero que llega a sumarse a las contrataciones de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quienes llegaron recientemente al estadio Monumental.

Se espera que en las próximas horas se haga oficial y llegue a nuestro país, para integrarse a sus compañeros, bajo las órdenes del director técnico Fernando Ortiz.

🤩 El séptimo refuerzo de Colo Colo para este 2026

Se trata de Thiago Nuss, extremo argentino de 25 años, que milita en el OFI Creta de la Superliga de Grecia. Los contactos con el jugador se intensificaron durante esta semana y rápidamente se llegó a un acuerdo.

Según informó el periodista Cristian Alvarado en Radio ADN, para que se oficialice la operación “falta solamente la ratificación del directorio, está muy avanzado lo de Thiago Nuss”.

Además, añadió que con esto se cierra el mercado de pases para Colo Colo, debido a que no queda más presupuesto, por lo que se descartan las opciones de Víctor Dávila o Sergi Santos.

📊 Los números de Thiago Nuss en Grecia

Thiago Nuss cursaba su segunda temporada en el OFI Creta de Grecia. En ese período registró 56 partidos, con 19 goles y 8 asistencias, números que ilusionan en el estadio Monumental.

Además, tiene experiencia en el fútbol argentino, en Deportivo Español, Atlético Rafaela, Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Según consignó el periodista Coke Hevia en Pauta de Juego, la razón del regreso de Thiago Nuss a Sudamérica económica. En el fútbol griego no se le está pagando bien a los jugadores y en lo deportivo es complejo saltar desde allí a una liga más poderosa, por lo que esta es una buena oportunidad para relanzar su carrera.

