El pasado sábado, Colo Colo derrotó 2-0 a Everton de Viña del Mar en un Estadio Monumental con gran presencia de público. Con goles de Yasin Cuevas y Javier Correa, el Cacique se hizo fuerte en casa y sumó tres puntos claves.

Sin embargo, en el conjunto viñamarino el resultado dejó una sensación de molestia. Más allá de la derrota, en la interna “Oro y Cielo” aseguran que el trámite del partido estuvo condicionado por decisiones arbitrales.

Quien tomó la palabra fue un viejo conocido en Macul: Ramiro González. El ex zaguero albo, hoy referente de los Ruleteros, enfrentó los micrófonos y lanzó una acusación directa contra el criterio del juez, asegurando que una infracción no cobrada terminó influyendo en el destino del encuentro.

😠 ¿Qué reclamó Ramiro González tras la derrota ante Colo Colo?

Más allá de la autocrítica por la derrota, Ramiro González apuntó directamente a una jugada que, a su juicio, marcó el partido en el Monumental.

El defensor de Everton de Viña del Mar aseguró que hubo una falta de Joaquín Sosa, previa a la apertura de la cuenta sobre el portero Ignacio González. “Hubo un foul a Nacho que obviamente afecta enormemente el resultado”. Agregó que “Tratamos de enfocarnos en lo nuestro, de no hablar del arbitraje. Pero sabemos que fuimos perjudicados y esperamos que no suceda más” comentó el central, cuestionando el criterio del árbitro en cancha, Juan Lara.

🛡️ ¿Cómo evaluó el rendimiento de Everton ante Colo Colo?

A pesar de la bronca por el cobro, el ex Colo Colo valoró el planteamiento de Everton en un reducto siempre difícil como el Monumental. Según su análisis, el equipo no merecía irse con las manos vacías si no fuera por esa incidencia puntual.

“Creo que el equipo en líneas generales estuvo bien, defensivamente fuimos sólidos“, explicó González, defendiendo el trabajo táctico que realizaron hasta que se rompió el cero en esa jugada polémica.

🔙 La inexorable Ley del Ex de Ramiro González

Ramiro González vivió un partido especial al enfrentar a Colo Colo, su ex club, pero el reencuentro estuvo lejos de ser un partido amistoso. Su reclamo se suma a una lista de polémicas arbitrales que han marcado el inicio del torneo, poniendo nuevamente el foco sobre el desempeño de los jueces en los partidos de los “grandes”.



