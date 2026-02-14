El mercado de Colo Colo vive horas claves. Los albos dejaron partir a Cristián Zavala, quien fue oficializado como nuevo jugador de Coquimbo Unido, club al que llega a préstamo con opción de compra.

Por ello, Fernando Ortiz espera por un extremo que supla la salida del extremo de 26 años. En ese sentido, en las últimas horas se reveló que el elegido sería Thiago Nuss, atacante que milita en el OFI Creta de Grecia.

Sin embargo, el Cacique podría sufrir un sorpresivo golpe en su intento de fichar al delantero argentino, puesto que recientemente se conoció una diferencia que complicaría su traspaso.

😨 Fichaje de Thiago Nuss a Colo Colo podría caerse

Si bien en las últimas horas se informó que Thiago Nuss tendría un acuerdo con Colo Colo y que solo faltaba que el directorio aprobara su llegada para sellar definitivamente el vínculo, una inesperada traba podría entrampar la operación.

Según reveló el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia, la situación financiera de Blanco y Negro estaría dificultando el traspaso que tiene ilusionados a los hinchas y al entrenador Fernando Ortiz

“En este minuto, caída económicamente la llegada de Nuss. No da el presupuesto de Colo Colo para traer al extremo”, alertó el comunicador. Sin embargo, dejó abierta la puerta a que esto pueda resolverse. “Veremos”, señaló.

⚽ ¿Qué debe hacer Colo Colo para fichar a Thiago Nuss?

Thiago Nuss tiene contrato con el OFI Creta hasta mediados del 2028, por lo que si Colo Colo quiere abrochar su arribo, deberá hacer un esfuerzo económico importante con el equipo griego. Esto considerando que la escuadra de las “culebras” desembolsó a Argentinos Juniors alrededor de 800 mil euros para adquirir un porcentaje de su pase hace algún tiempo.

Si bien el traspaso se encontraría entrampado debido a temas financieros, el arribo del jugador no está descartado, por lo que la dirigencia de Blanco y Negro buscará destrabar esta situación para abrochar al trasandino como su séptima incorporación.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

En lo futbolístico, Colo Colo volverá a saltar a la cancha este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas cuando reciba a Unión La Calera por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2025.

