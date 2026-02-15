Colo Colo vuelve a la cancha esta jornada. Los albos recibirán a Unión La Calera en busca de su segundo triunfo consecutivo en el Campeonato Nacional para meterse en la parte alta de la tabla de posiciones. Para ello, Fernando Ortiz repetirá la fórmula que utilizó ante Everton de Viña del Mar y parará la misma oncena que enfrentó a los viñamarinos.

Por otra parte, el estratega argentino continúa esperando por su séptimo refuerzo. Luego que Cristián Zavala fuera oficializado en Coquimbo Unido, el Cacique busca a un reemplazante en ataque. Y si bien se habló que había un acuerdo con Thiago Nuss, algunas diferencias económicas habrían entrampado el arribo del jugador del OFI Creta de Grecia.

El ‘Tano’ espera que Blanco y Negro resuelva lo más rápido posible esta situación, considerando que el libro de pases cierra el próximo jueves, para dar por concluido el mercado y bajar el telón definitivamente al plante.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo HOY domingo 15 de febrero

