La U de Chile suma apenas dos puntos en tres fechas del Campeonato Nacional 2026, con un balance de dos empates y una derrota que lo ubica en el puesto 12 de la tabla. El irregular arranque encendió las alarmas en la concesionaria Azul Azul, aunque por ahora la continuidad del técnico Francisco Meneghini no está en evaluación por parte de la dirigencia azul.

Según información de En Cancha, en la mesa directiva reconocen preocupación por el rendimiento y por no estar en los puestos de avanzada, pero descartan una salida anticipada del entrenador. El gerente deportivo Manuel Mayo sostiene que el plantel aún se encuentra en proceso de adaptación a la propuesta futbolística de Meneghini, la cual difiere considerablemente del modelo implementado por Gustavo Álvarez en las dos temporadas anteriores.

Sin embargo, el calendario no da tregua. En las próximas fechas, la U enfrentará a Deportes Limache, el Superclásico ante Colo Colo y la llave de eliminación directa por Copa Sudamericana frente a Palestino. Tres partidos que definirán el rumbo inmediato del proyecto liderado por “Paqui”.

⏳ ¿La dirigencia de Azul Azul mantiene su confianza en Francisco Meneghini?

Sí, la dirigencia de Azul Azul mantiene su respaldo total a Francisco Meneghini pese al flojo arranque, confiando en que el equipo asimile su idea de juego en el corto plazo. En conversaciones informales, el propio DT ha manifestado que al plantel le ha costado tomarle la mano a su propuesta, pero que confía en revertir la situación en los próximos compromisos.

Como antecedente favorable, en el Centro Deportivo Azul recuerdan el inicio del técnico en O’Higgins durante la temporada 2025, donde también tuvo un comienzo complejo con una sola victoria en los primeros cinco partidos. Con el correr de las fechas, sin embargo, el equipo mostró evolución y alcanzó su mejor rendimiento en el tramo final del campeonato, validando su trabajo a largo plazo.

🔥 ¿Cuáles son los partidos decisivos que definirán la continuidad de Paqui en la U?

Los próximos tres encuentros se perfilan como partidos bisagra para el proyecto de Meneghini:

Deportes Limache (22 de febrero) : Primer duelo con aforo reducido por sanción en el Estadio Nacional



: Primer duelo con aforo reducido por sanción en el Superclásico vs Colo Colo : Partido siempre determinante para medir el nivel del equipo y satisfacer a la hinchada



: Partido siempre determinante para medir el nivel del equipo y satisfacer a la hinchada Palestino por Copa Sudamericana: Llave de eliminación directa que definirá la continuidad internacional del Romántico Viajero



Tanto la dirigencia como el cuerpo técnico tienen claro que el margen de error en Universidad de Chile es considerablemente más estrecho que en otros clubes del medio local. La presión de la hinchada y la exigencia histórica del club no permiten procesos largos sin resultados inmediatos, factor que pone presión adicional sobre el estratega uruguayo.

📋 ¿Cuánto dura el contrato de Francisco Meneghini con Universidad de Chile?

Francisco Meneghini tiene contrato con Universidad de Chile por dos temporadas, es decir, hasta diciembre de 2027. Este vínculo a largo plazo refleja la confianza inicial del club en su proyecto, aunque en el fútbol chileno los contratos extensos no siempre garantizan estabilidad cuando los resultados no acompañan.

La dirigencia azul apostó fuerte por el técnico uruguayo tras su buen paso por O’Higgins, creyendo que su estilo de juego podría devolverle protagonismo a la U a nivel nacional e internacional. Sin embargo, los próximos partidos serán claves para validar esa apuesta o forzar un cambio de rumbo antes de lo previsto.