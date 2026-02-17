Universidad de Chile atraviesa un complejo momento en el Campeonato Nacional. Los azules aún no registran triunfos en sus primeros tres partidos, situación que tiene inquietos a sus hinchas.

Ahora los universitarios enfrentarán un duro calendario, puesto que se medirán a Deportes Limache, exclusivo líder del torneo, para luego visitar a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico. Por si fuera poco, tras enfrentar a los albos, se verán las caras ante Palestino por la fase clasificatoria de la Copa Sudamericana.

Y si bien aún restan algunas semanas para aquel cotejo, los dirigidos por Francisco Meneghini ya sufrieron su primera baja, puesto que en las últimas horas se confirmó que uno de los titulares no podrá decir presente.

La primera baja de la U de Chile vs Palestino por la Sudamericana

Se trata del defensor Matías Zaldivia, quien quedó descartado para el compromiso ante los árabes. De acuerdo a la información entregada por Radio ADN, desde Conmebol notificaron a la U de Chile que el zaguero recibió dos fechas de sanción por su expulsión en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Lanús.

Tras la eliminación de la U a manos de los granates, Zaldivia protagonizó un violento cruce con el volante Agustín Cardozo, a quien agredió, razón por la que el árbitro del partido decidió mostrarle tarjeta roja directa.

Producto de esta situación, el defensa se perderá la llave ante Palestino, y en caso de el Romántico Viajero clasifique, también se perderá el primer partido de los estudiantiles en la fase de grupos del certamen.

¿Cuándo juega U de Chile por la Copa Sudamericana?

Universidad de Chile jugará ante Palestino en busca de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana el próximo miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional.

Esta llave es a partido único, por lo que quien resulte vencedor, sacará boletos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que el perdedor se despedirá tempranamente de la competición.

Eso sí, antes de enfrentar al ‘Tino’, la U recibirá a Deportes Limache (domingo 22 de febrero) y visitará a Colo Colo (domingo 1 de marzo) por la fecha 4 y 5 del Campeonato Nacional, respectivamente.

