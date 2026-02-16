La polémica entre Universidad de Chile y Palestino sigue sumando capítulos. Este lunes, la ANFP publicó el audio del VAR que explica por qué fue anulado el gol de Charles Aránguiz en el cierre del partido por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

El encuentro, disputado el 13 de febrero en La Cisterna, dejó molestia en el mundo azul. Ahora, con los registros oficiales sobre la mesa, se conocen los argumentos técnicos que llevaron a Diego Flores a invalidar la conquista.

🎧 ¿Qué dijo el audio del VAR de la ANFP en el gol anulado a la U?

El audio del VAR liberado por la ANFP confirma que la acción fue invalidada por una mano deliberada de Matías Zaldivia en el inicio de la jugada. Esa infracción, según el protocolo, invalida toda la secuencia posterior que terminó en el gol de Charles Aránguiz.

En la explicación oficial se detalla que, tras un centro al área, un atacante juega el balón con su mano derecha. Luego, otro jugador participa en posición de fuera de juego. Ninguna de estas acciones fue advertida inicialmente por el equipo arbitral en cancha.

El VAR detectó ambas situaciones en su chequeo protocolar y consideró que la jugada correspondía a una misma fase ofensiva, ya que Palestino no recuperó la posesión del balón en ningún momento.

⚖️ La “mano burda” de Zaldivia y la decisión de Diego Flores

En el diálogo revelado se escucha a los encargados del VAR, Reinerio Alvarado y Diego Gamboa, insistiendo en que “no hay infracción” previa contra el atacante y que “la mano es burda de Zaldivia”.

Con esos antecedentes, recomendaron la revisión en campo. Diego Flores fue al monitor, observó las imágenes y determinó que existía una mano deliberada en el inicio de la jugada, lo que obligaba a anular el tanto.

La reanudación se realizó con tiro libre indirecto para el equipo defensor, en una decisión que marcó el desenlace del compromiso en La Cisterna.

🔵 El impacto en Universidad de Chile y el Campeonato Nacional

Para Universidad de Chile, la anulación significó perder una opción clave en un partido cerrado. En un Campeonato Nacional que recién comenzaba, cada punto tiene un peso específico en la tabla.

La publicación de los audios busca transparentar el proceso arbitral, una medida que la ANFP ha implementado para reducir suspicacias. Sin embargo, el debate en redes y entre los hinchas continúa abierto.

En este caso, la tecnología respaldó la decisión final. Pero la discusión sobre la interpretación y el criterio arbitral vuelve a instalarse con fuerza en el fútbol chileno.