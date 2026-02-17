Universidad de Chile no lo pasa bien en el inicio de temporada. Los azules aún no registran victorias y los cuestionamientos contra Francisco Meneghini han ido en aumento debido al nivel mostrado en los primeros partidos del Campeonato Nacional.

Por ello, en el Centro Deportivo Azul buscan fórmulas para dejar atrás este mal arranque. Y si bien el mercado está cerrado para los universitarios, en las últimas horas se confirmó una nueva incorporación a sus series juveniles, la cual puede ser una alternativa para ‘Paqui’.

Se trata de un juvenil que estaba a prueba en el Romántico Viajero y que finalmente se incorporará a las series menores con el objetivo de ser una variante para el primer equipo.

U de Chile cierra incorporación para sus series juveniles

El jugador en cuestión es Diego Cofré, quien según reveló La Voz Azul, se sumará a la U de Chile luego de desvincularse de Deportes Melipilla, club al que defendió la temporada pasada.

El jugador se encontraba a prueba en el CDA, pero la superó satisfactoriamente luciéndose ante el clásico rival de la U. “Ya anotó su primer gol con la camiseta de Universidad de Chile y fue nada menos que en un Superclásico. El puntero marcó el 1-0 definitivo para la victoria azul ante Colo Colo en el Torneo de Verano sub 18”, contó el citado medio.

“En los Potros fue compañero de cuatro ex jugadores de Universidad de Chile: Matías Rodríguez, Benjamín Jaque, Benjamín Inostroza y Nicolás Maturana”, añadió.

Sin embargo, Cofré no es el único en sumarse a las filas del Romántico Viajero, puesto que el centrodelantero Tomás Meneses también se incorporó a las series menores del club.

Los números de Diego Cofré, el nuevo refuerzo juvenil de U de Chile

Diego Cofré es un joven de 18 años que se desempeña como extremo por la derecha y que debutó profesionalmente el 2025 con la camiseta de Deportes Melipilla.

Con los Potros, el joven atacante sumó un total de 84 minutos en cuatro compromisos, en los cuales no logró anotar ni tampoco entregar asistencias.

